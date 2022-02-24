Нацбанк увів тимчасові обмеження на зняття готівки

В Україні банки продовжують працювати у звичному режимі, однак Національний банк ввів певні тимчасові обмеження щодо видачі готівки у великих розмірах та обміну валюти.

Як передає “Новинарня“, НБУ о 9:52 в четвер, 24 лютого, оприлюднив ухвалену постанову в зв’язку із оголошенням воєнного стану.

Банки забезпечують роботу відділень в безперебійному режимі, безготівкові розрахунки здійснюються без обмежень, а банкомати підкріплюються готівкою без обмежень.

За інформацією НБУ, 24 лютого 2022 року вводяться такі тимчасові обмеження:

призупинити роботу валютного ринку України, крім операцій продажу іноземної валюти клієнтами;

зафіксувати офіційний курс на 24 лютого 2022 року;

обмежити зняття готівки з рахунку клієнта в обсязі 100 000 грн на день , крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів, уряду та окремих дозволів Національного банку без нарахування та зняття комісій;

, крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів, уряду та окремих дозволів Національного банку без нарахування та зняття комісій; заборонити видачу готівкових коштів із рахунків клієнтів в іноземній валюті;

увести мораторій на здійснення транскордонних валютних платежів;

зупинити здійснення обслуговуючими банками видаткових операцій за рахунками резидентів держави, що здійснила збройну агресію проти України;

банкам-емітентам електронних грошей призупинити здійснення випуску електронних грошей.

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