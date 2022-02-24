Нацбанк увів тимчасові обмеження на зняття готівки

В Україні банки продовжують працювати у звичному режимі, однак Національний банк ввів певні тимчасові обмеження щодо видачі готівки у великих розмірах та обміну валюти.
Як передає “Новинарня“, НБУ о 9:52 в четвер, 24 лютого, оприлюднив ухвалену постанову в зв’язку із оголошенням воєнного стану.
Банки забезпечують роботу відділень в безперебійному режимі, безготівкові розрахунки здійснюються без обмежень, а банкомати підкріплюються готівкою без обмежень.
За інформацією НБУ, 24 лютого 2022 року вводяться такі тимчасові обмеження:
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