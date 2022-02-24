На Сумщині ЗСУ застосували Javelin і знищили 15 танків РФ

Фото: пресслужба Командування Сухопутних військ ЗСУ

На Сумщині ЗСУ застосували Javelin і знищили 15 танків Російської Федерації.

Про це в четвер, 24 лютого, о 16:30 повідомила пресслужба Командування Сухопутних військ ЗСУ.

“В районі Глухова військові застосували ПТРК Javelin та знешкодили колонну техніки РФ. 15 танків Т-72″, – йдеться в повідомленні.

Дещо раніше голова Сумської ОДА Дмитро Живицький у звернення на ФБ розповів:

“Ситуація складна. Йдуть бої в Охтирці, Конотопі, біля міста Суми. Місто Глухів пройшли транзитом.

Сьогодні окупаційні війська контролюють трасу від кордону з РФ, трасу Київ-Москва і до Чернігівської області, до Батурина точно… Складна ситуація в н.п. Буринь, Білопілля”.



За його останньою інформацією, російські війська уже увійшли в місто Суми”.

Читайте також:

Україна успішно відпрацювала по росіянах з “Точок-У”, – Чмут