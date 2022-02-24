На Сумщині ЗСУ застосували Javelin і знищили 15 танків РФ

На Сумщині ЗСУ застосували Javelin і знищили 15 танків Російської Федерації.
Про це в четвер, 24 лютого, о 16:30 повідомила пресслужба Командування Сухопутних військ ЗСУ.
“В районі Глухова військові застосували ПТРК Javelin та знешкодили колонну техніки РФ. 15 танків Т-72″, – йдеться в повідомленні.
Дещо раніше голова Сумської ОДА Дмитро Живицький у звернення на ФБ розповів:
“Ситуація складна. Йдуть бої в Охтирці, Конотопі, біля міста Суми. Місто Глухів пройшли транзитом.
Сьогодні окупаційні війська контролюють трасу від кордону з РФ, трасу Київ-Москва і до Чернігівської області, до Батурина точно… Складна ситуація в н.п. Буринь, Білопілля”.
За його останньою інформацією, російські війська уже увійшли в місто Суми”.
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