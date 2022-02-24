Молдова закрила повітряний простір через війну Росії проти України

Молдова закрила повітряний простір у зв’язку з нападом Російської Федерації на Україну.
Про це заявив міністр інфраструктури Андрей Спину, інформує Newsmaker.
“З огляду на ситуацію у регіоні, Вища рада безпеки рекомендувала закрити повітряний простір на території Молдови. Орган цивільної авіації виконає рекомендацію, повітряний простір закриють з 12:00“, – повідомив урядовець.
Рейси будуть спрямовувати в інші аеропорти.
Раніше Вища рада безпеки вирішила запровадити у Молдові надзвичайний стан у зв’язку із нападом Росії на Україну.
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