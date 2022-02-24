Канада припиняє весь імпорт із РФ

Канада негайно скасовує усі чинні дозволи на імпорт російських товарів та не видаватиме нових.
Про це під час пресконференції в Оттаві заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, передає “Укрінформ” ввечері в четвер, 24 лютого.
Канада також запровадить особисті санкції проти 58 росіян, в тому числі міністрів оборони, фінансів та юстиції.
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