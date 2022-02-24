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Джонсон оголосив санкції проти РФ: банки виключено з британської системи, активи ВТБ заморожено, “Аерофлот” “забанений”

24/02/2022 20:28

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про запровадження нових економічних санкцій проти Росії.

Про це він заявив, виступаючи в парламенті, пише “Європейська правда” з посиланням на Sky News.

“Ці повноваження дозволять нам повністю виключити російські банки з фінансової системи Великої Британії… позбавивши їх доступу до фунтів стерлінгів та здійснення платежів через Сполучене Королівство.

Оскільки близько половини торгівлі Росії на цей час здійснюється в доларах США та фунтах стерлінгів, я радий повідомити, що Сполучені Штати вживають аналогічних заходів“, – сказав Джонсон.

Він зазначив, що сума грошей, яку громадяни Росії зможуть покласти на свої банківські рахунки у Великій Британії, буде обмежена.

За словами британського прем’єра, російській державній авіакомпанії “Аерофлот” заборонять польоти до Великої Британії, а щодо техніки, що продається в Росію, буде запроваджено “жорсткий експортний контроль”.

Аналогічні заходи буде запроваджено і щодо Білорусі, заявив прем’єр.

“[Російським] олігархам у Лондоні ніде буде сховатися“, – наголосив Джонсон.

Уряд Великої Британії має намір заморозити активи всіх великих російських банків із негайним заморожуванням активів ВТБ, які становлять 154 мільярдів фунтів стерлінгів.

Планується ухвалити закон, який забороняє всім російським компаніям залучати фінансування на ринках Британії.

Також – ввести санкції щодо фізичних і юридичних осіб та їхніх дочірніх компаній, до складу яких входить Ростех – найбільша оборонна компанія Росії.

Весь комплекс санкцій буде поширений і на Білорусь.

Раніше стало відомо, що санкції Євросоюзу вдарять по стратегічних галузях російської економіки, заблокують доступ до технологій та ринків, які для Росії є ключовими.

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