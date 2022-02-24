Цаплієнко: з Криму зайшли танки

Військовий журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що з окупованого Криму зайшли танки.
Про це він написав у своєму телеграм-каналі.
За словами журналіста, пункти пропуску з Криму обстріляли з мінометів.
Також він повідомив про вибухи в Одесі.
“Актуально станом на 6:05: у м.Одеса відбулась серія вибухів на державних об’єктах (4) з ціллю деморалізації ЗС України, правоохоронних органів та населення України.
ВАЖЛИВО: Всі частини ЗС України підняті по тривозі та виступають на оборону об’єктів регіону. В місті працюють посилені підрозділи поліції. Прохання до всіх, не сіяти паніку читаючи новини, особливо з російських медіа. Армія захистить народ Україні!” – наголосив Цаплієнко.
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