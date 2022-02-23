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Кроки армії щодо захисту України буду знати тільки я і ЗСУ, – Зеленський

23/02/2022 16:54

Президент Володимир Зеленський заявив, що не може спрогнозувати кроки, за якими діятиме Росія, однак наголосив, що кроки української армії щодо обороноздатності та захисту держави відомі тільки йому та нашій армії.

Про це він заявив під час спільної пресконференції з президентами Литви Гітанасом Наусєдою та Польщі Анджеєм Дудою у Києві в середу, 23 лютого.

Так він прокоментував запитання про можливі прогнози щодо подальших кроків з боку РФ.

“Я думаю, це більш серйозні речі, ніж прогноз погоди. Тому прогнозувати, що може бути і які кроки можуть бути від Російської Федерації, від сеператистів, від особистих рішень президента Російської Федерації – я не можу сказати. Але я без прогнозів чітко знаю, як буде діяти наша армія. Я прошу вибачення, ці чіткі кроки нашої армії, щодо обороноздатності і захисту нашої держави буде знати тільки я, і наша армія. І повірте, ми до цього готові”, – сказав Зеленський, якого цитує “Укрінформ”.

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