Бранденбурзькі ворота підсвітили синьо-жовтими кольорами

Фото: Ukraine verstehen у твітері

Бранденбурзькі ворота в Берліні підсвітили кольорами прапору України на знак солідарності міста з нашою країною.

Акція стартувала у середу, 23 лютого, о 18:45.

Бургомістерка Берліну Франциска Гіффай зазначила:

“Берлін стоїть пліч-о-пліч з Україною. Ми підсвічуємо Бранденбургські ворота, щоб надіслати потужний та чіткий сигнал про підтримку вільної та суверенної України. Ми солідарні з українцями, багато берлінців мають українське коріння. Всі ми хочемо зупинити ескалацію і досягти мирного вирішення конфлікту”.

Зі слів мера Києва Віталія Кличка, таку ініціативу солідарності підтримали також міста-побратими німецької столиці, зокрема, Париж та Лондон, де теж підсвітять відомі об’єкти.

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