Бранденбурзькі ворота підсвітили синьо-жовтими кольорами

Бранденбурзькі ворота в Берліні підсвітили кольорами прапору України на знак солідарності міста з нашою країною.
Акція стартувала у середу, 23 лютого, о 18:45.
Бургомістерка Берліну Франциска Гіффай зазначила:
“Берлін стоїть пліч-о-пліч з Україною. Ми підсвічуємо Бранденбургські ворота, щоб надіслати потужний та чіткий сигнал про підтримку вільної та суверенної України. Ми солідарні з українцями, багато берлінців мають українське коріння. Всі ми хочемо зупинити ескалацію і досягти мирного вирішення конфлікту”.
Du bist so wunderbar, #Berlin!#StandWithUkraine
Foto: @SebChristBerlin pic.twitter.com/Vjopnt0uUJ
— Ukraine verstehen (@UkrVerstehen) February 23, 2022
Зі слів мера Києва Віталія Кличка, таку ініціативу солідарності підтримали також міста-побратими німецької столиці, зокрема, Париж та Лондон, де теж підсвітять відомі об’єкти.
Читайте також:
У Києві “Батьківщину-Матір” підсвітили кольорами державного прапора. ФОТО
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!