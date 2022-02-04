СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4213675 +43778
Летальні випадки:
100983 +174
Одужали:
3660351 +9497
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 18404417 (+96361). Оновлено: 08:14 04.02.2022
Home / Україна / Політика / У Києві “Батьківщину-Матір” підсвітили кольорами державного прапора. ФОТО

У Києві “Батьківщину-Матір” підсвітили кольорами державного прапора. ФОТО

04/02/2022 20:08

У столиці синьо-жовтими кольорами прапора України підсвітили монумент “Батьківщина-Матір”.

Про це в п’ятницю, 4 лютого, повідомляє “Укрінформ”.

Це – знак вдячності нашої держави лідерам дружніх країн, які відвідують Київ на тлі загрози нової хвилі російської агресії проти України.

Цим актом також демонструється загальнонаціональне єднання та готовність громадян до захисту своєї землі і відсічі зовнішнім ворогам.

Зазначається, що подія відбувається за ініціативи офісу президента й Міністерства культури та інформаційної політики України.

Читайте також:
Чому флешмоб: 30 років тому Рада затвердила Державний Прапор України

Унікальних переглядів: 32
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

У Києві “Батьківщину-Матір” підсвітили кольорами державного прапора. ФОТО

У столиці синьо-жовтими кольорами прапора України підсвітили монумент “Батьківщина-Матір”. Про це в п’ятницю, 4 лютого, повідомляє “Укрінформ”. Це – знак вдячності нашої держави лідерам дружніх країн, які відвідують Київ...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse