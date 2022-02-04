У Києві “Батьківщину-Матір” підсвітили кольорами державного прапора. ФОТО

У столиці синьо-жовтими кольорами прапора України підсвітили монумент “Батьківщина-Матір”.

Про це в п’ятницю, 4 лютого, повідомляє “Укрінформ”.

Це – знак вдячності нашої держави лідерам дружніх країн, які відвідують Київ на тлі загрози нової хвилі російської агресії проти України.

Цим актом також демонструється загальнонаціональне єднання та готовність громадян до захисту своєї землі і відсічі зовнішнім ворогам.

Зазначається, що подія відбувається за ініціативи офісу президента й Міністерства культури та інформаційної політики України.

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