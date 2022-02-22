Радбез ООН засудив рішення Росії про визнання “ЛДНР”

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Члени Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй на надзвичайному засіданні засудили рішення Росії визнати незалежність так званих “ЛНР” та “ДНР”.

Про це з посиланням на The Guardian повідомляє у вівторок, 22 лютого,”Європейська правда”.

Представники США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Індії, Ірландії, ОАЕ, Кенії та Гани закликали до миру та дипломатії у спробі запобігти війні в Україні.

Посол США Лінда Томас-Грінфілд на засіданні поставила під сумнів твердження Путіна про те, що російські війська візьмуть на себе “миротворчу” роль у Донецькій та Луганській областях.

“Він називає їх миротворцями. Це – нонсенс. Ми знаємо, хто вони насправді”, – сказала вона.

Посилаючись на недавні звинувачення Путіна, посол сказала, що його слова є “серією обурливих, хибних тверджень”, спрямованих на “створення приводу для війни”.

“Путін хоче повернутися у часи, коли миром правили імперії. Зараз не 1919 рік”, – додала Томас-Грінфілд.

Постійний представник Британії при ООН Дама Барбара Вудворд наголосила на гуманітарних наслідках можливого вторгнення.

“Дії, обрані сьогодні Росією, матимуть серйозні та далекосяжні наслідки. Насамперед щодо людських життів. Вторгнення в Україну обрушить на народ України війну, смерті та руйнування”, – сказала вона.

Російський посол Василь Небензя назвав ці заяви “прямою словесною атакою” і сказав, що вони залишаться “без відповіді”.

Небензя також звинуватив Захід у тому, що він “підштовхує” Україну до конфлікту, та звинуватив інші країни в тому, що вони не помічають “тяжкого становища мешканців Донбасу”.

Посол України Сергій Кислиця заявив, що межі країни залишаються незмінними, незважаючи на дії Росії.

“Ми на своїй землі. Ми нічого і нікого не боїмося, нікому нічого не винні і нікому нічого не віддамо. Жодних сумнівів бути не повинно. Міжнародні кордони України є та залишаться незмінними. Ми вимагаємо від Росії скасувати рішення про визнання та повернутися за стіл переговорів. Ми засуджуємо наказ про запровадження додаткових російських окупаційних військ на територію України”, – сказав він.

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