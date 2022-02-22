Президент відповів, чи запровадять в Україні воєнний стан

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що в разі повномасштабної військової агресії з боку РФ в Україні буде запроваджено воєнний стан.
Про це він сказав на спільному із президентом Естонії Аларом Карісом брифінгу у Києві у вівторок, 22 лютого.
“Щодо воєнного стану дуже просто – це питання для нас зрозуміле: ми віримо в те, що війни не буде потужної проти України і не буде широкої ескалації з боку Російської Федерації. Якщо буде – буде впроваджено воєнний стан”, – сказав президент.
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