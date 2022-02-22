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Гетманцев виступив проти виділення коштів для ЗСУ, – В’ятрович

22/02/2022 18:22

Голова Комітету Верховної Ради з податкової та митної політики, “слуга народу” Данило Гетманцев виступив проти виділення додаткових коштів для української армії.

Про це у вівторок, 22 лютого, заявив народний депутат від Європейської солідарності” Володимир В’ятрович у фейсбуці.

“Одіозний “слуга народу” Гетманцев – той самий, що душить український бізнес податковим зашморгом, а захист української мови називає “фашизмом” – намагався зірвати включення до порядку денного законопроєкту, який передбачає виділення в бюджеті додаткових 50 мільярдів гривень для підвищення виплат військовим, поповнення матеріальних резервів і закупівлю озброєнь. Гетманцеву вистачило нахабства виступити з закликом не підтримувати розгляд цього законопроєкту, бо він, мовляв, “незбалансований” і “популістський”!”, – написав він.

Нардеп нагадав, що на будівництво й ремонт доріг цього року передбачено 140 мільярдів гривень, а на закупівлю, ремонт, модернізацію озброєнь та техніки збройних сил – лише 28 мільярдів.

“Закатувати астрономічні суми в асфальт в умовах, коли наші військові частини недоукомплектовані людьми та справною технікою, не кажучи вже про сучасне озброєння, Гетманцев вочевидь вважає дуже “збалансованим”, – наголосив В’ятрович.

Він також подякував 254 депутатам, “які не дослухалися до істерики свого колеги, що втратив зв’язок з реальністю, і проголосували за включення нашого законопроєкту до порядку денного”.

Раніше економіст Михайло Кухар заявив, що через ініціативи Данила Гетманцева кількість виборців президента Володимира Зеленського зменшиться щонайменше на три мільйони осіб, адже податкова реформа розчарувала мільйони українців, призвела до численних протестів, а багато підприємців перейшли до тіньового сектору економіки, пише видання “Тексти”.

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Україна

Гетманцев виступив проти виділення коштів для ЗСУ, – В’ятрович

Голова Комітету Верховної Ради з податкової та митної політики, “слуга народу” Данило Гетманцев виступив проти виділення додаткових коштів для української армії. Про це у вівторок, 22 лютого, заявив народний...

Війна з Росією

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