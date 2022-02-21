Зеленський терміново скликає РНБО після засідання Радбезу Росії

Президент Володимир Зеленський заявив, що після заяв, які пролунали під час засідання Ради безпеки Російської Федерації, провів переговори з лідерами Франції та Німеччини і скликав засідання РНБО.
Про це глава держави написав на сторінці у твітері у понеділок, 21 лютого.
“У зв’язку із заявами, які пролунали на засіданні Ради безпеки Російської Федерації, провів термінові консультації з Еммануелем Макроном та Олафом Шольцом та скликав РНБО”, – написав Зеленський.
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