Зеленський терміново скликає РНБО після засідання Радбезу Росії

Фото пресцентру ОПУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що після заяв, які пролунали під час засідання Ради безпеки Російської Федерації, провів переговори з лідерами Франції та Німеччини і скликав засідання РНБО.

Про це глава держави написав на сторінці у твітері у понеділок, 21 лютого.

“У зв’язку із заявами, які пролунали на засіданні Ради безпеки Російської Федерації, провів термінові консультації з Еммануелем Макроном та Олафом Шольцом та скликав РНБО”, – написав Зеленський.

Читайте також:

Рішення буде ухвалено сьогодні, – Путін про визнання “ЛДНР”