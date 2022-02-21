В Ірані зазнав катастрофи військовий літак, є загиблі. ВІДЕО

Фото: Reuters

На північному заході Ірану в місті Тебріз зазнав катастрофи військовий літак F-5. Унаслідок події загинули троє людей.

Про це в понеділок, 21 лютого, інформує Reuters з посиланням на державне телебачення Ірану.

Літак упав біля закритої на той час школи та спортивної зали.

Зазначається, що двоє загиблих були пілотами літака, а третій – пішоходом.

Причина аварії судна поки що невідома.

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