“Ставиться на “Точці-У”: Шойгу зреагував на заяви Зеленського про ядерне озброєння

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Фото: ТАСС

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу назвав “небезпечними” слова президента України Володимира Зеленського щодо ядерного озброєння, проголошені під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції.

Свою точку зору Шойгу висловив на скликаному президентом РФ Володимиром Путіним засіданні Радбезу.

“Це вкрай небезпечно. Перше – за роки радянської влади там були створені можливості щодо створення такого озброєння та його носіїв. До речі, якщо згадати, що тактичне озброєння розташоване у Німеччині, то тут воно може зʼявитися на “Точці У” – спокійно ставиться”, – заявив він.

Шойгу вважає, що Україна для ядерного потенціалу має можливостей більше, ніж Іран та Північна Корея.

Підкреслимо, що президент Володимир Зеленський у Мюнхені не говорив, що Україна збирається відновлювати ядерний статус.

Він сказав: “Хочеться вірити, що Північноатлантичний договір і стаття 5 будуть дієвішими, ніж Будапештський меморандум. За відмову від третього у світі ядерного потенціалу Україна отримала гарантії безпеки. Цієї зброї у нас немає. Безпеки у нас немає також”, – зазначив він. Водночас в України є право вимагати перейти від політики умиротворення до забезпечення гарантій безпеки і миру.

З 2014 року Україна тричі намагалась скликати консультації держав-гарантів Будапештського меморандуму. І безуспішно. Сьогодні Україна зробить це вчетверте… Якщо вони знову не відбудуться, або за їх результатами не буде гарантій безпеки – Україна матиме повне право вважати, що Будапештський меморандум не працює і всі пакетні рішення 92-го року були поставлені під сумнів”.

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