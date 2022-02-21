Посольство Ізраїлю переїжджає до Львова

У понеділок, 21 лютого, міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід повідомив про рішення переїзд посольства Ізраїлю в Україні з Києва до Львова.
Відповідну заяву він оприлюднив у твітері у понеділок, 21 лютого.
“Після оцінки ситуації, яку ми здійснюємо в Міністерстві закордонних справ, а також розмов із низкою міжнародних структур, я розпорядився, щоб персонал посольства Ізраїлю в Києві переїхав до консульства у Львові”, — повідомив Лапід.
Глава МЗС Ізраїлю зазначив, що львівське консульство із 17 лютого допомагає громадянам виїхати з України. Він знову закликав до ізраїльтян покинути Україну за першої можливості.
Днем раніше посол Ізраїлю Борис Бродський заявив, що посольство Ізраїлю готове до евакуації у Львів, але остаточного рішення ще не прийняли.
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