Посольство Ізраїлю переїжджає до Львова

Ілюстративне фото

У понеділок, 21 лютого, міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід повідомив про рішення переїзд посольства Ізраїлю в Україні з Києва до Львова.

Відповідну заяву він оприлюднив у твітері у понеділок, 21 лютого.

“Після оцінки ситуації, яку ми здійснюємо в Міністерстві закордонних справ, а також розмов із низкою міжнародних структур, я розпорядився, щоб персонал посольства Ізраїлю в Києві переїхав до консульства у Львові”, — повідомив Лапід.

Глава МЗС Ізраїлю зазначив, що львівське консульство із 17 лютого допомагає громадянам виїхати з України. Він знову закликав до ізраїльтян покинути Україну за першої можливості.

Днем раніше посол Ізраїлю Борис Бродський заявив, що посольство Ізраїлю готове до евакуації у Львів, але остаточного рішення ще не прийняли.

Читайте також:

Посольство США евакуюють з Києва до Львова, – ЗМІ