Окупанти обстріляли Новолуганське, загинув мирний мешканець

Російсько-окупаційні війська обстріляли смт Новолуганське, є жертви серед мирного населення.
Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці голова Донецької ОДА Павло Кириленко у понеділок надвечір, 21 лютого.
“За оперативною інформацією, пошкоджені об’єкти інфраструктури. Селище залишилося без світла і опалення, перебито газогін. Внаслідок обстрілу загинув цивільний чоловік”, – написав Кириленко.
О 17.55 голова ОДА на своїй сторінці в соцмережі повідомив, що загиблий – 1970 року народження.
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