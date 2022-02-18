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ЗСУ отримали від Естонії протитанкові ракетні комплекси “Джавелін”

18/02/2022 20:12

У “Борисполі” приземлився літак із черговою партією військово-технічної допомоги. Зараз – від Естонської Республіки.

Про це в п’ятницю, 18 лютого, повідомляє АрміяInform.

Збройні сили України в межах розширення військової допомоги отримали від Естонії партію протитанкових ракетних комплексів “Джавелін”.

Літак із вантажем зустріли заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов та Надзвичайний і Повноважний Посол Естонської Республіки в Україні Каймо Кууск.

“Сьогодні для нас важлива і чудова подія. Наші естонські друзі передали нам дорогі, сучасні і дуже ефективні протитанкові системи. Я дуже вдячний народу Естонії, уряду і Надзвичайному Послу пану Кууску на нашій території за цю підтримку, яку вони надають Україні в такий непростий період”, – відзначив Гаврилов.

Зі свого боку дипломат від імені всього естонського народу засвідчив підтримку Україні.

“Ми нині робимо все можливе, щоб Україна не залишилася сам на сам у такій складній ситуації. Можете бути впевнені, що Естонія стоятиме разом із вами, пліч-о-пліч, у цей складний період. У нас вже є історичний досвід 40-х років, коли Естонія залишалася наодинці у складній історичній ситуації. Тому сьогодні ми привезли військову допомогу Україні, зокрема це протитанкове озброєння, яке ми раді надати нашим партнерам”, – підкреслив Каймо Кууск.

Він також наголосив, що Естонська Республіка розглядає можливість надання додаткової допомоги Україні.

Фото: АрміяInform

“Ми перевіряємо в Естонії, що у нас є в наявності з озброєння, і звіряємося з нашими українськими колегами, що саме потрібно Україні. Якщо ці речі збігаються, ми можемо надати подальшу допомогу, наприклад набої, які в нас не використовуються, але вони потрібні Україні. Крім того, розглядаємо інші варіанти допомоги, не тільки озброєння. Зокрема, за потреби ми готові відправити до України своїх інструкторів, приміром, для допомоги в розгортанні Сил територіальної оборони ЗСУ, — підсумував Каймо Кууск.

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