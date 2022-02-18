Зеленський хоче, щоб західні партнери допомогли з фінансуванням війська, бо бюджетні гроші треба на дороги

Володимир Зеленський позиціях ЗСУ на Донеччині, 17 лютого 2022. Фото: пресслужба президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що західні партнери мають фінансувати збільшення української армії, бо інакше доведеться забирати гроші з “великого будівництва”.

Таку думку він висловив у інтерв’ю виданню “РБК-Україна”, котре опубліковане в четвер, 18 лютого.

“Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема”, – поскаржився Володимир Зеленський.

“Наші 200 тисяч озброєних професійних людей – це все, що є в реальності. Хоча це й чимало, у порівнянні з багатьма європейськими країнами. Всі це визнають”, – додав президент.

“Сьогодні вже ні в кого немає стовідсоткової впевненості, що завтра з ними нічого не трапиться. Навіть якщо вони знаходяться в тому чи іншому союзі. У багатьох з’явилися сумніви. Однак, крім теоретичних речей, закликів, законів, постанов парламенту, є дуже прагматична історія. Тому якщо ви, наші партнери, говорите, що це наші спільні цінності, то давайте і витрачати на них разом. І ні, це не альтруїзм, це про те, що завтра і на вас підуть. Підуть і далі, після чого виникне міграційна криза і так далі”, – вважає президент України.

“Ми підняли це питання на рівень тих лідерів, які, як ми вважаємо, повинні бути за цим столом. Які дадуть нам гарантії, включаючи пункт про сильну, забезпечену, фінансовану, збройну армію. Це все одно повинні бути країни, які потім, раптом що трапиться, повинні нести відповідальність – сильні світу цього”, – пояснює Зеленський.

“Фінансування армії – номер один. Навчання, реабілітація тощо. Потужна незалежна армія на території Східної Європи, на території України, яка захищає Україну і не тільки, тому що стримує будь-які подальші посягання. У цьому немає ноу-хау. Тільки сьогодні все це на забезпеченні бюджету України. За винятком деякого озброєння, яке нам постачають партнери. Але я ще раз кажу – вони допомагають собі”, – наголошує Зеленський.

Читайте також:

Міністр фінансів представив у Раді проєкт держбюджету-2022. У пріорітетах – медики і військові