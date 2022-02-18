СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4672198 +34938
Летальні випадки:
104106 +282
Одужали:
3896009 +29254
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 19288823 (+52932). Оновлено: 08:35 18.02.2022
Home / Військо / Зеленський хоче, щоб західні партнери допомогли з фінансуванням війська, бо бюджетні гроші треба на дороги

Зеленський хоче, щоб західні партнери допомогли з фінансуванням війська, бо бюджетні гроші треба на дороги

18/02/2022 13:51

Президент України Володимир Зеленський заявив, що західні партнери мають фінансувати збільшення української армії, бо інакше доведеться забирати гроші з “великого будівництва”.

Таку думку він висловив у інтерв’ю виданню “РБК-Україна”, котре опубліковане в четвер, 18 лютого.

“Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема”, – поскаржився Володимир Зеленський.

“Наші 200 тисяч озброєних професійних людей – це все, що є в реальності. Хоча це й чимало, у порівнянні з багатьма європейськими країнами. Всі це визнають”, – додав президент.

“Сьогодні вже ні в кого немає стовідсоткової впевненості, що завтра з ними нічого не трапиться. Навіть якщо вони знаходяться в тому чи іншому союзі. У багатьох з’явилися сумніви. Однак, крім теоретичних речей, закликів, законів, постанов парламенту, є дуже прагматична історія. Тому якщо ви, наші партнери, говорите, що це наші спільні цінності, то давайте і витрачати на них разом. І ні, це не альтруїзм, це про те, що завтра і на вас підуть. Підуть і далі, після чого виникне міграційна криза і так далі”, – вважає президент України.

“Ми підняли це питання на рівень тих лідерів, які, як ми вважаємо, повинні бути за цим столом. Які дадуть нам гарантії, включаючи пункт про сильну, забезпечену, фінансовану, збройну армію. Це все одно повинні бути країни, які потім, раптом що трапиться, повинні нести відповідальність – сильні світу цього”, – пояснює Зеленський.

“Фінансування армії – номер один. Навчання, реабілітація тощо. Потужна незалежна армія на території Східної Європи, на території України, яка захищає Україну і не тільки, тому що стримує будь-які подальші посягання. У цьому немає ноу-хау. Тільки сьогодні все це на забезпеченні бюджету України. За винятком деякого озброєння, яке нам постачають партнери. Але я ще раз кажу – вони допомагають собі”, – наголошує Зеленський.

Читайте також:
Міністр фінансів представив у Раді проєкт держбюджету-2022. У пріорітетах – медики і військові

Унікальних переглядів: 296
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Зеленський хоче, щоб західні партнери допомогли з фінансуванням війська, бо бюджетні гроші треба на дороги

Президент України Володимир Зеленський заявив, що західні партнери мають фінансувати збільшення української армії, бо інакше доведеться забирати гроші з “великого будівництва”. Таку думку він висловив у інтерв’ю виданню “РБК-Україна”,...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse