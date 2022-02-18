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Залізнична станція на Донеччині потрапила під артобстріл бойовиків

18/02/2022 13:33

18 лютого вранці російсько-окупаційні війська відкрили вогонь з артилерії поблизу залізничної станції Скотувата, через це рух приміських та вантажних поїздів до станції Фенольна обмежено.

Про це повідомила пресслужба Донецької залізниці у п’ятницю, 18 лютого.

“Близько 8 години ранку, неподалік від залізничної станції Скотувата, почався артобстріл. Зауважимо, що на цій ділянці Донецької залізниці проводяться ремонто-відновлювальні роботи. Але навіть після надання гарантій про припинення вогню, дотримуватися їх на непідконтрольній території не стали”, – йдеться в повідомленні.

Як повідомили в пресслужбі, усі роботи були припинені, а працівники доставлені у сховища, що допомогло уникнути жертв.

“У зв’язку з непередбачуваною ситуацією та можливими новими обстрілами, Донецька залізниця змушена тимчасово обмежити рух приміських пасажирських та вантажних поїздів до станції Фенольна”, – попередив перевізник.

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