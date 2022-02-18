У Москві Путін і Лукашенко прокоментували загострення на Донбасі

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що сьогодні на переговорах із Олександром Лукашенком вони обговорили, зокрема, ситуацію на Донбасі, яка зараз загострюється.

Про це в п’ятницю, 18 лютого, інформує російський “Інтерфакс” .

За словами Путіна, він “шкодує”, що на сході України розпочалася ескалація.

“На жаль, зараз ми спостерігаємо, навпаки, загострення ситуації на Донбасі”, – сказав він на пресконференції з Олександром Лукашенком у Москві.

На думку президента РФ, виходом можуть стати переговори України із бойовиками і “що раніше це станеться, то краще”.

“Констатували з президентом Білорусі (самопроголошеним, – “Н”), що запорукою відновлення громадянського світу в Україні та зняттям напруженості навколо цієї країни є виконання “мінських домовленостей”. Все, що потрібно зробити Києву, це сісти за стіл переговорів із представниками Донбасу та узгодити політичні, військові, економічні та гуманітарні заходи щодо завершення конфлікту”, – сказав Путін.

Своєю чергою, Лукашенко висловив думку, що вперше за десятки років Європа опинилася на порозі конфлікту, який може затягнути весь континент.

“Володимир Володимирович щойно дуже м’яко сказав про загострення ситуації на Донбасі. На жаль, це так. Там уже люди готові тікати звідти і, можливо, вже тікають, як нам відомо”, – заявив Лукашенко на пресконференції і додав, що обговорив із Путіним “спільні дії як відповідь на агресивні дії західних партнерів”.

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