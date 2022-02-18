Вісім років Майдану: як у судах спливають терміни справ щодо “беркутів”, міліції та продажних суддів

Майдан-2014. Ілюстративне фото: Олена Максименко, "Новинарня"

автор: Адвокатська дорадча група

Звітний тиждень (7–11 лютого 2022 року) у судових справах Майдану пройшов під гаслом “Не завдяки, а наперекір”. Слухання зривалися через дії захисників обвинувачених. Вірусна епідемія теж внесла свої корективи, адже багато розглядів не відбулось, тому що учасники похворіли. Попри все це, представникам потерпілих з Адвокатської дорадчої групи (АДГ) та стороні обвинувачення вдалося все ж забезпечити поступ у низці проваджень.

Шевченківський суд повернувся до дослідження письмових доказів у справі ексначальника СБУ у Києві та Київській області генерала Олександра Щеголєва. За версією слідства, він причетний до організації силового штурму Майдану у ніч з 18 на 19 лютого 2014 року.

У справі біглого беркутівця Ігоря Садовниченка сторона обвинувачення представила суддям протокол впізнання. Потерпілий Владислав Загоровко , якого лежачим гамселили кийками семеро силовиків на Банковій 1 грудня, ідентифікував серед нападників Садовниченка .



Владислав Загоровко ідентифікував серед нападників Садовниченка Адвокат АДГ Світлана Сторожук подала клопотання про дотримання розумних строків розгляду справи колишнього керівника львівського “Беркута” Ростислава Пацеляка . Це справа про злочини проти учасників мирної ходи 18 лютого 2014 року. Адвокат обвинуваченого Наталія Вознюк вкотре зірвала засідання.

Шостий тиждень 2022 року у справах Майдану запам’ятався нам передусім таким.

Ви можете знайти іншу інформацію про важливі для вас справи, прочитавши детальніше про всі засідання за цей тиждень у нашому матеріалі.

Із 34 призначених засідань результативними були лише сім (у семи судових процесах).

Прогрес також був у семи процесах.

Причини скасування засідань: хвороби захисників обвинувачених та їхніх підзахисних, а також членів їхніх родин, перебування суддів на лікарняному, на навчанні та у відпустці.

Ця та інша інформація про результати судових засідань згрупована нижче за хронологією. Детальніше про окремі засідання у справі можна дізнатися за посиланнями в тексті. Наприкінці кожного повідомлення зазначено епізод, якого стосується cправа.

Епізоди відзначені символом 💼.

Засідання, на яких справи слухали, позначені піктограмою 🟩, а ті, які відклали чи скасували — 🟥.



7 лютого

🟥#СправаГриняка — Суддя Шевченківського суду Володимир Бугіль у відрядженні, тому засідання перенесли.

Нагадаємо, попереднє засідання 9 грудня минулого року теж не відбулося. Його зняли з розгляду, бо суддя Слободянюк навчався у школі суддів. Цю справу розглядає колегія з трьох суддів: Павло Слободянюк, Володимир Бугіль і Євген Мартинов.

▪️ Заступник начальника департаменту громбезпеки МВС ⁠Володимир Гриняк обвинувачується у незаконному перешкоджанні мирним зібранням, організації перевищення правоохоронцями службових повноважень, що супроводжувалось насильством, застосуванням зброї, спецзасобів та іншими злочинами і спричинило тяжкі наслідки; організації вчинення умисного вбивства громадян, спричинення умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також в організації надання службовцям неправомірної вигоди; незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів; підбурюванні службових осіб до складання завідомо неправдивих офіційних документів.

Наступне засідання — 16 лютого, 8:30.

💼 Мирна хода 18 лютого 2014 💼 Виплата беркутівцям незаконної винагороди

🟩#СправаЛободи — Шевченківський суд продовжив долучати докази захисту міліціонера першої роти київського “Беркута” Сергія Лободи у справі про розгін Майдану 30 листопада 2013 року.

Засідання розпочалось зі значним запізненням і тривало всього 20 хвилин. Часу, щоб суд міг дослідити ці докази, було замало. Наступне засідання відбудеться аж через два місяці.

▪️ Міліціонер першого відділення другого взводу першої роти київського “Беркута” Сергій Лобода обвинувачується у перевищенні службових повноважень, що супроводжувалось насильством, болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого діями, перешкоджанні журналістській діяльності, незаконному перешкоджанні мирним зібранням

Наступне засідання — 23 березня о 10:00.

💼 Розгін Майдану 30 листопада 2013

🟥#СправаЛукаша — Слухання перенесли. Обвинувачений захворів. На лікарняному буде щонайменше до 18 лютого, а можливо, й довше. Про це Дарницькому райсуду повідомила захисник беркутівця Наталія Вознюк.

▪️ Командир батальйону харківського “Беркута” Владислав Лукаш обвинувачується у перевищенні влади та службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків (протистояння 01.12.2013 на вулиці Банковій у Києві (67 потерпілих) та 18.02.2014 – Мирна хода у Кріпосному провулку та на вулиці Інститутській (107 потерпілих)

Справу в Дарницькому суді призначили до розгляду 29.09.2016. Термін давності спливає 01.12.2023. Залишилося 22 місяці.

Наступне засідання — 18 лютого, 9:30

💼 Мирна хода 18 лютого 2014 💼 Побиття на Банковій 1 грудня 2013

🟩#СправаМедвідя — На цьому засіданні у Шевченківському районному суді Києва вивчали відео слідчого експерименту з Ігорем Луценком.

Ігор – активіст Революції Гідності, у 2014-2019 рр. – народний депутат. Його викрали з Олександрівської лікарні разом зі ще одним протестувальником, Юрієм Вербицьким, вранці 21 січня 2014 року.

▪️ Олександр Медвідь, за версією прокуратури, є тітушкою – виконавцем викрадення Юрія Вербицького. Його судять восьмий рік поспіль. За цей час чотири рази змінився склад суду і тричі розгляд справи починали заново.

Загалом слідству відомо про щонайменше 16 причетних до цього злочину.

Наступне засідання — 21 лютого о 13:00.

💼 Викрадення і вбивство Юрія Вербицького, викрадення Ігоря Луценка

🟩#СправаЛастовки — В засіданні оглядали 17 відео, на які вказав потерпілий, автомайданівець Арсеній Толстих. Мова йде про ролики з автопробігу до Межигір’я, які були опубліковані в інтернеті.

Справу розглядає Деснянський районний суд Києва. На попередніх засіданнях обвинувачена Неля Ластовка нервово реагувала на фотофіксацію судового процесу та пропозиції з відеотрансляцією засідання. Так, на її вимогу, на засіданні 18 січня суддя Деснянського суду Роман Вінтоняк відмовив у задоволенні клопотань “Автомайдану” та Адвокатської дорадчої групи про відеотрансляцію засідань цієї справи.

▪️ Ексголова Дніпровського суду Києва Неля Ластовка обвинувачується у перешкоджанні мирним зібранням. Йдеться про безпідставне притягнення протестувальників до адміністративної відповідальності та позбавлення їх водійських прав за поїздку до маєтку Януковича у Межигір’ї 29 грудня 2013 року.

Наступне засідання — 2 березня, 14:00

💼 Позбавлення водійських прав за поїздку до Межигір’я 29 грудня 2013

🟥#СправаХандрикіна — Засідання Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду з оскарження виправдувального вироку для беркутівця Андрія Хандрикіна відклали через хворобу потерпілого і представника потерпілого.

Нагадаємо, Дніпровський суд Києва виправдав Хандрикіна ще 30 серпня 2019 року. Згодом 28 липня 2021 року Апеляційний суд залишив у силі виправдальний вирок Андрію Хандрикіну у справі про катування протестувальників на колонаді центрального входу до стадіону «Динамо».

▪️ Колишні працівники харківського «Беркута» Хандрикін Андрій, Войлоков Артем та Мастега Владислав обвинувачуються в катуванні Михайла Нискогуза (на момент подій йому було 17) та Владислава Цілицького. На доступному в інтернеті відео зафіксовано, як беркутівці кийками і ногами б’ють потерпілих, а потім тягнуть їх по даху колонади центрального входу до стадіону “Динамо”. Але потерпілі свідчать, що це був тільки початок катувань.

У 2017 році Войлоков Артем та Мастега Владислав втекли в Росію, звідки надіслали цинічне відео. Матеріали щодо їх обвинувачення виділили в окреме провадження і зупинили.

Трансляція з засідання тут.

Наступне засідання — 21 лютого, 11:00.

💼 Грушевського | Катування протестувальників, стадіон Динамо, 19 січня 2014

🟥#СправаКалініченка — Як і попереднього разу, 3 лютого, засідання не відбулося через хворобу захисників Віктора Калініченка.

Справа розглядається у Черкаському районному суді.

▪️ Колишній прокурор Чорнобаївського району Черкаської області Віктор Калініченко обвинувачується у перешкоджанні мирним зібранням, втручанні в діяльність працівників правоохоронних органів та суддів, завідомо незаконному затриманні та притягненні до кримінальної відповідальності завідомо невинних учасників протесту перед Черкаською ОДА 23 січня 2014.

Наступне засідання — 24 лютого, 11:00.

💼 Події побиття протестувальників перед Черкаською ОДА 23 січня 2014. Переслідування активістів

🟥#СправаХруляМузики — Справу не розглядали. На цьому засіданні обвинувачений Віталій Хруль розірвав договір зі своїм захисником Ольгою Головіною та уклав договір з адвокатом Володимиром Смєхновим. Захисник Богдан Бівалькевич не з’явився на засідання. Беркутівець Дмитро Музика повідомив, що Бівалькевич на лікарняному. Обвинувачений відмовився брати участь у слуханні справи без свого захисника. Суд зобов’язав сторону захисту обвинувачених надати документи, які б підтверджували, що причина неявки адвоката була поважною.

Нагадаємо, у жовтні минулого року на одному з засідань прокурор Костянтин Котляренко уже вказував на ризик зловживань зі сторони адвоката Богдана Бівалькевича. Адже засідання у цій справі багаторазово відкладалися, тож порушуються розумні строки.

▪️ Беркутівці Віталій Хруль та Дмитро Музика обвинувачуються у перевищенні влади або службових повноважень, перешкоджанні проведенню мирних зібрань, службовому підробленні.

Наступні засідання — 17 лютого о 12:00 та 14 березня о 13:00.

У справі спливають строки давності. Справу у Шевченківському суді призначили до розгляду під головуванням судді Тетяни Левицької 31.10.2018. Через систематичну неявку адвокатів Валентина Рибіна і Ольги Головіної підготовче засідання не могли провести більше 12 місяців. Щодо Рибіна було звернення від судді до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Після того, як суддя пішла у декрет і авторозподілом було призначено суддю Мєлєшак, справу розглядають повторно з 08.06.2021 за наполяганням адвокатів підзахисних. За нової судді адвокати беркутівців продовжують зривати засідання без будь-яких наслідків для себе.

Термін давності спливає 30.12.2023. Залишився 21 місяць.

💼 Розгін Майдану 30 листопада 2013

🟥#СправаСвятного — Засідання відкладено на наступну заплановану дату. Це зробили за клопотанням обвинуваченого Терлецького, оскільки захворіла його дружина і він також має вірусні симптоми.

Нагадаємо, це епізод про напад на мікроавтобус у Кріпосному провулку 23 січня 2014 року. Бійці другої роти київського “Беркута” жорстоко побили його пасажирів.

▪️ Заступник командира другої роти київського “Беркута” Олег Святний та сім його підлеглих: Антон Зазимко, Андрій Прокопенко, Дмитро Страшко, Максим Терлецький, Віталій Шаповал, Андрій Шарлай та Ігор Шарлай обвинувачуються в перевищенні влади та незаконному затриманні 11 учасників Євромайдану. Це операція з нападу на жовтий автобус з подальшим жорстоким побиттям протестувальників і в подальшому фальшуванні рапортів, наданні неправдивих свідчень.

Наступне засідання — 28 лютого, 10:30.

💼 Напад на жовтий автобус в Кріпосному провулку 23 січня 2014

🟩#СправаЛободиОбмачівського — На цьому засіданні досліджували письмові докази, а на наступному планують оглядати відео.

▪️ Ексберкутівці Києва Сергій Лобода та Максим Обмачівський обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.28, ч.2 ст.365; ч.1 ст.28, ст.340; ч.1 ст.366 КК України під час масових акцій протесту на Майдані Незалежності в центральній частині міста Києві у період з 29 листопада по 30 листопада 2013 року відносно Елвіна Мансурова.

Наступне засідання — 5 березня, 13:00

Термін давності в цій справі спливає 30.11.2023. Залишився 21 місяць.

💼 Розгін Майдану 30 листопада 2013

8 лютого

🟥#СправаПацеляка — Захист Ростислава Пацеляка втретє зірвав засідання. Адвокат обвинуваченого Наталія Вознюк надіслала до суду клопотання про те, що має інше засідання у Василькові, а тому просить суд перенести розгляд. Це справа про злочини проти учасників мирної ходи 18 лютого 2014 року.

Адвокат АДГ Світлана Сторожук заявила клопотання про дотримання розумних строків розгляду справи, адже термін притягнення до відповідальності спливає для Пацеляка у лютому 2024 року.

▪️ Колишнього керівника львівського “Беркута” Ростислава Пацеляка обвинувачують у перешкоджанні роботі журналістів, перевищенні службових повноважень та протидії мирним зібранням 18 лютого 2014 року на вулиці Інститутській та у Кріпосному провулку в центрі Києва.

Деталі у нашому дописі. Відеотрансляція тут.

Наступне засідання — 21 лютого, 10:45.

💼 18 лютого 2014, Кріпосний провулок, мирна хода

🟥#СправаАхметаВасютиВидиборця — Слухання не відбулося. Не з’явилися двоє обвинувачених. Один з них, Андрій Заєваєв, узагалі не надіслав жодної інформації в суд щодо причин своєї неявки.

▪️ Нагадаємо, колишніх даішників обвинувачують у складанні завідомо неправдивих рапортів про правопорушення, нібито вчинені активістами “Автомайдану” під час Революції Гідності. Розгляд триває шостий рік. У цій справі від початку фігурувало 19 осіб. 17 листопада минулого року суддя Святошинського суду Вікторія Жмудь через закінчення термінів давності закрила справу відносно п`яти колишніх співробітників ДАІ: Вадима Васюти, Олега Волика, Романа Данілова, Михайла Дорошенка та Володимира Прокопенка.

Наступне засідання — 22 лютого, 10:00.

💼 Позбавлення водійських прав за поїздку до Межигір’я 29 грудня 2013

🟥#СправаЦикалюка — Суддя Олексій Соколов з 2 по 18 лютого у відпустці, тому засідання перенесли. Справу розглядає Печерський районний суд Києва.

▪️ У 2013 році Руслан Цикалюк був командиром автотранспортної роти полку “Беркута” у Києві. І до жовтня 2021 р. займав посаду командир полку поліції особливого призначення №1 ГУНП у м. Києві. Фактично це командир перейменованого полку “Беркут”. У жовтні 2021 року слідчий ДБР Євген Бондар повідомив йому про підозру щодо подій 30-го листопада 2013 року.

Наступне засідання — 3 березня, 11:00.

💼 Розгін Майдану 30 листопада 2013

🟩#СправаБорисенкаУздемира — На засіданні в Оболонському суді допитали свідка Катерину Алфьорову, яка підтвердила слова потерпілого Дмитра Юрченка. Нагадаємо, що авто Дмитра Юрченка і його товариша затримав даішник Анатолій Гулько, коли вони їхали після роботи додому. В автомобілі чоловіки мали шини для власних потреб водія (облаштування треку в автоклубі, куди він входив).

▪️ Вʼячеслав Гончаренко, Олександр Борисенко, Богдан Бондюк (слідчі Солом’янського райвідділу), Андрій Уздемир (прокурор Солом’янської прокуратури) обвинувачуються у перевищенні службових повноважень, підробці документів, незаконному затриманні і притягненні до кримінальної відповідальності двох водіїв, які перевозили автомобільні шини у січні 2014 року.

Наступне засідання — 23 лютого, 11:00.

💼 Переслідування за участь в акціях протесту | Хто карав за шини

🟥#СправаЗахарченкоРибченка — Засідання відклали, оскільки один з обвинувачених нібито в лікарні (підтверджуючих документів немає). Також на лікарняному захисник обвинувачених — він надав електронний лікарняний. Справу розглядає Черкаський районний суд.

Нагадаємо, у цій справі обвинувачуються:

▪️ заступник керівника Смілянської міськрайонної прокуратури Наталія Захарченко,

▪️ в.о. заступника начальника слідчого відділення Смілянського міськвідділу Олександр Шевченко,

▪️ слідчі Олександр Рибченко, Олег Пашковський, Максим Добрянський та Людмила Лихолай.

Їм інкримінують незаконне тримання під вартою та притягнення завідомо невинних до кримінальної відповідальності під час розгону черкаського Майдану у січні 2014 року.

Наступні засідання заплановані на 22 березня, 14:10 та 31 березня, 14:10.

💼 Події побиття протестувальників перед Черкаською ОДА 23 січня 2014. Переслідування активістів

🟩#СправаСадовниченка — На засіданні дослідили протокол впізнання: потерпілий Владислав Загоровко впізнав свого нападника в Ігорі Садовниченку.

Також прокурор Андрій Нескородяний оголосив висновок судмедексперта щодо травм, які беркутівці заподіяли Загоровку.

“При зверненні за медичною допомогою виявили: закриту черепно-мозкову травму з забоєм головного мозку, контузії, гематому правого ока і пошкодження рогівки. Ці ушкодження спричинені не менш як трикратною дією тупого предмета”, — йдеться у висновку експерта.

За свідченнями Владислава Загоровка, під час атаки “Беркута” 1 грудня на Банковій у нього під ногами розірвалась світлошумова граната. Інші протестувальники відвели його в один з внутрішніх двориків на вулиці, де вони наткнулися на силовиків. Загоровка затримали правоохоронці, поклали обличчям донизу. Потім обшукали і жорстоко побили. при чому потерпілий лежав на землі зі скутими за спиною руками. , За версією слідства і свідченнями потерпілого, саме Ігор Садовниченко разом з іншими шістьма бійцями жорстоко побили лежачого чоловіка.

▪️ Молодший інспектор автослужби відділення №1 автотранспортного взводу харківського “Беркута” Ігор Садовниченко обвинувачується у перевищенні службових повноважень на виконання явно злочинного наказу, що супроводжувалося насильством, болісними і такими що ображають особисту гідність потерпілого діями, під час побиття протестувальників 1 грудня 2013 року на вулиці Банковій у Києві.

Ігор Садовниченко перебуває у розшуку з 2015 року.

Наступне засідання — 18 березня, 14:00.

Читайте детальніше у матеріалі Watchers Media.

💼 Побиття на Банковій 1 грудня 2013

🟥#СправаМисливого — Засідання з розгляду апеляції захисту на минулий запобіжний перенесли, адже головуючий суддя Олег Маліновський подав заяву про відставку. Іншому справу ще не передали.

Цю справу розглядає Київський апеляційний суд. Захисник обвинуваченого, адвокат Артем Захаров подав скаргу на ухвалу Бориспільського міськрайонного суду від 23.11.2021 про продовження строку запобіжного заходу для Мисливого у вигляді тримання під вартою.

▪️ Сергій Мисливий обвинувачується в організації викрадення Юрія Вербицького та Ігоря Луценка з Олександрівської лікарні. Є одним з ключових фігурантів цього злочину.

Наступне засідання — 23 лютого, 10:00.

💼 Викрадення і вбивство Юрія Вербицького, викрадення Ігоря Луценка

🟥#СправаНагорногоЯценкаЦибиВечірки — Слухання відклали через відсутність одного з обвинувачених, Олександра Циби. Він подав заяву про перенесення засідання у зв’язку із хворобою. Обвинувачений Вечірка цього разу був і подав лист тимчасової непрацездатності, щоб підтвердити причину своєї відсутності на попередньому засіданні, 18 січня.

▪️ Колишній прокурор Нагорний Анатолій, а також колишні слідчі Яценко Віталій, Циба Олександр, Осовик Артем, Сідіч Сергій, Гудз Євген, Коцаб’юк Роман обвинувачуються у притягненні завідомо невинних до кримінальної відповідальності. Колишній старший слідчий Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві Вечірка Роман обвинувачується у завідомо незаконних затриманнях, приводу, арешті або триманні під вартою.

Наступне засідання — 28 березня, 16:00.

💼 Події 18 лютого 2014. Переслідування учасників протесту

9 лютого

🟩#СправаЩеголєва — Шевченківський суд повернувся до дослідження письмових доказів у справі ексначальника СБУ у Києві та Київській області, генерала Олександра Щеголєва. Дослідили інформацію про бойовий розрахунок спецпідрозділу СБУ “Альфа” — особовий склад спецпризначенців СБУ, задіяних на Майдані.

Частину засідання провели у закритому режимі: досліджували документи з обмеженим доступом. Після цього суд дослідив письмові матеріали щодо семи потерпілих: їхні заяви про злочин, медичні документи та судово-медичні експертизи, які підтверджують отримані ними ушкодження різної тяжкості у період силового штурму Майдану в ніч з 18 на 19 лютого 2014 року тощо. Наприклад, ішлося про проникаюче вогнепальне поранення голови внаслідок пострілу з гладкоствольної зброї.

▪️ Олександр Щеголєв, екс-начальник СБУ у Києві та Київській області, обвинувачується в організації та здійсненні силового штурму протестувальників на Майдані шляхом проведення антитерористичної операції, у тому числі її силової фази у Будинку профспілок.

Відеозапис трансляції засідання тут.

Наступне засідання 4 березня о 8:30.

💼 Силовий розгін у ніч з 18 на 19 лютого 2014 року

🟥#СправаКічерманаГрицаяПавленка — Справу було знято з розгляду, тому що суддя Антоніна Кваша хворіє.

▪️ Юрій Грицай, Ігор Кічерман та Володимир Павленко обвинувачуються у пособництві шляхом умисного сприяння працівникам міліції в перевищенні влади і службових повноважень за попередньою змовою групою осіб під час подій на вулиці Щорса 23 січня 2014 року.

💼 Напад на автомайданівців 23.01.2014 на вулиці Щорса

🟥#СправаСерби — Не відбулося друге засідання поспіль. Цього разу через хворобу судді. На наступному засіданні мають розглядати клопотання прокурора про продовження запобіжного заходу обвинуваченому Сербі.

▪️ Колишній очільник Управління МВС у Запорізькій області Володимир Серба обвинувачується у перевищенні влади та службових повноважень, організації масових заворушень

Наступне засідання — 22 лютого, 14:00.

💼 Розгін протестувальників перед Запорізькою ОДА 26 січня 2014

🟥#СправаМарченка — Засідання не відбулося. Інформації, чи повідомлені про розгляд цієї справи декілька потерпілих, немає.

▪️ Заступник командира кримського беркуту — начальник штабу Сергій Марченко обвинувачується у перевищенні службових повноважень та незаконному перешкоджанні мирним зібранням на виконання явно злочинного наказу, що супроводжувалося насильством, болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілих діями, під час штурму Майдану у ніч з 10 на 11 грудня 2013 року біля Будинку профспілок у Києві.

Наступне засідання — 1 березня, 15:00.

💼 Штурм Майдану 11 грудня 2013 💼 Державна зрада

🟥#СправаВолкова — засідання зняли з розгляду через хворобу судді.

Нагадаємо, ця справа перебуває на етапі розгляду апеляцій сторін на обвинувальний вирок Волкову. Бориспільський суд 16 квітня 2021 року визнав винним Волкова, зокрема, в організації викрадення та катування Юрія Вербицького та Ігоря Луценка, а також у протидії мирним зібранням у 2014 році, призначивши йому 9 років ув’язнення.

Більше про Волкова і його ймовірну роль серед тітушок читайте в статті видання “Ґрати”.

Наступне засідання — 1 березня, 10:00.

💼 Викрадення і вбивство Юрія Вербицького, викрадення Ігоря Луценка

🟩#СправаМариненкаДидюка — Засідання Шевченківського суду у кримінальному провадженні щодо керівництва київського “Беркута” видалося результативним. Воно тривало більше як півтори години. Прокурор Марина Карпенко долучила матеріали щодо слідчих експериментів — загалом із 59 потерпілими.

▪️ Заступники командира київського “Беркута” Андрій Дидюк і Микола Тягнирядно, командири третьої та четвертої рот Євген Антонов та Юрій Шевченко, а також ексначальник управління громбезпеки ГУ МВС у Києві Олег Мариненко обвинувачуються у перевищенні службових повноважень та перешкоджанні мирним зібранням 30.11.2013. Мариненку також інкримінують епізод з побиттям людей на Банковій 1.12.2013 із додатковим обвинуваченням у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків, та перешкоджанні діяльності журналістів.

У цій справі спливають строки давності.

Обвинувальний акт направили до Шевченківського суду ще 30.06.2015. Суддя Віталій Циктіч розглядає справу з серпня 2017 року.

У Тягнирядна, Шевченка, Дидюка та Антонова вже сплили строки давності за обвинуваченням у незаконному перешкоджанні організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій (ст. 340)

У Мариненка так само сплили терміни давності за ст. 340, а також ще за двома статтями: ч.ч. 1,2 ст. 367 (Службова недбалість) та ч.1. ст. 171 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів)

Для всіх обвинувачених термін давності за обвинуваченням у перевищенні влади або службових повноважень спливає в листопаді 2023 року. Залишився 21 місяць.

Відеотрансляція засідання тут.

Наступне засідання — 21 березня, 16:00.

💼 Розгін Майдану 30 листопада 2013. 💼 Побиття на Банковій 1 грудня 2013

🟥#СправаКосенка — Суддя Олександр Кітов на лікарняному, тому засідання перенесли. Попереднє засідання 2 лютого теж було зняте з розгляду через хворобу суддів Олени Бузунко і Людмили Казмиренко. І засідання 17 січня також не відбулося у зв’язку з сімейними обставинами головуючого.

▪️ Офіцер спецпідрозділу “Омега” Володимир Косенко обвинувачується в умисному вбивстві Героя Небесної сотні Олега Ушневича 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській та інших злочинах, які призвели до тяжких наслідків.

Наступне засідання — 17 лютого, 9:30.

💼 Розстріл на Інститутській 20 лютого 2014

10 лютого

🟥#СправаМарчука — Засідання зірвалося, оскільки захисник обвинуваченого Володимир Смєхнов подав заяву про відкладення розгляду через неназвані сімейні обставини. На попередньому засіданні цей же адвокат беркутівця просив суд переглянути підбірку пропагандистського видання Russia Today про те, як все погано з протестами в Європі. Головуючий суддя Анатолій Трубніков зупинив його, зазначивши, що ці матеріали не стосуються справи.

▪️ Руслан Марчук, екс-заступник командира першого взводу третьої роти київського “Беркута” (тепер — командир взводу полку поліції особливо призначення №1 у Києві), обвинувачується у перевищенні службових повноважень, незаконному перешкоджанні мирним зібранням, умисному перешкоджанні законній професійній діяльності журналіста, виконанні явно злочинного наказу під час розгону Майдану 30 листопада 2013 року.

💼 Розгін Майдану 30 листопада 2013 | Напад на журналістів

🟥#СправаГайдашукаКиринчука — Справу зняли із розгляду, оскільки один із обвинувачених, Сергій Криничук захворів на ковід.

▪️ Оперуповноважені Іван Гайдашук, Сергій Киринчук обвинувачені в перевищенні службових повноважень, переслідуванні і нападі на студентів.

Наступне засідання — 7 березня, 9:00.

💼 Події Грушевського | Напад на студентів інституту Карпенка-Карого 20.01.2014

🟥#СправаЛітавського — Засідання перенесли. В обвинуваченого двоє захисників: Пересунько та Кузятник. Перший був відсутній. Пані Кузятник повідомила Суд, що Тарас Літавський захворів, але не надала суду жодних підтверджуючих документів. Прокурор Олексій Парфенюк просив застосувати до обвинуваченого привід, оскільки судові засідання систематично зриваються. Представник потерпілих Марина Ліліченко просила Суд визнати причину неявки неповажною. Суддя Людмила Косик клопотання відхилила і зобовязала захист надати на наступному засіданні підтверджуючі документи про хворобу обвинуваченого.

▪️ Колишній старший прокурор прокуратури Києва Тарас Літавський обвинувачується у незаконному перешкоджанні мирним зібранням, перевищенні влади або службових повноважень, службовому підробленні та притягненні до кримінальної відповідальності завідомо невинуватих. Йдеться про протестувальників, безпідставно затриманих і взятих під варту 18 лютого 2014 р.

Наступне засідання — 24 лютого, 10:00.

💼 Події 18 лютого 2014. Переслідування учасників протесту

🟥#СправаБялая — Оскільки суддя, який веде розгляд цієї справи, був залучений до іншої колегії в цей день, засідання зняли з розгляду.

▪️ Павло Бялай обвинувачується у вбивстві журналіста В’ячеслава Веремія спільно з групою Юрія Крисіна та інших злочинах.

Наступне засідання — 14 березня, 13:00.

💼 Напади тітушок на протестувальників і вбивство В’ячеслава Веремія 18.02.2014

🟥#СправаМельникаВоронкова — Засідання скасували, бо захворіли судді. На ньому мали продовжити запобіжний захід одному з обвинувачених, Володимиру Воронкову.

▪️ Володимира Воронкова, Вадима Мельника, Романа Недибалюка, Валентина Завражина, Віктора Горбенка обвинувачують у викраденні і вбивстві журналіста та громадського діяча з Черкащини Василя Сергієнка.

💼 Викрадення і вбивство Василя Сергієнка

🟥#СправаКлюгеМатюші — Суддя Інна Омелян захворіла, тому засідання не відбулося. Справу розглядає Дніпровський суд Києва.

▪️ Ексзаступниця прокурора Оболонського району Києва Ілона Клюге та слідчий Віталій Матюша обвинувачуються у незаконному притягненні до кримінальної відповідальності 72-річного Миколи Пасічника, затриманого 22 січня 2014 року під час подій на Грушевського. Потерпілий помер 26 березня 2020 року.

Наступне засідання — 24 лютого, 15:00

У справі спливають строки давності 22.01.2024 — через 23 місяці.

💼 Події Грушевського | Справа Пасічника

11 лютого

🟥#СправаФедороваІносова — Як повідомила секретар Городищенського районного суду Черкаського області, головуючий суддя Леонід Подорога перебував на навчанні, тому засідання зняли з розгляду. Авторозподілом визначено колегію у складі Леонід Подорога, Оксана Савенко і Людмила Синиця. Нагадаємо, що Людмила Синиця – це та сама суддя, яка обвинувачується у розголошенні оперативно-розшукових даних в епізоді щодо викрадення і вбивства Василя Сергієнка.

▪️ Андрій Іносов та Валерій Федоров обвинувачуються у порушенні недоторканності житла і викраденні Василя Сергієнка, створенні злочинної організації та керівництві нею, умисному вбивстві Василя Сергієнка, вчиненому з особливою жорстокістю та способом, небезпечним для життя багатьох осіб.

💼 Викрадення і вбивство Василя Сергієнка

🟥#СправаДзюби — Засідання зірвалося через неявку обвинуваченого та його захисника. Адвокат Ростислав Пукало подав клопотання про відкладення засідання через відрядження за кордон з 10-го по 13 лютого. Колишній суддя Олександр Дзюба просто не прийшов, ніяк не попередивши та не аргументувавши свою відсутність. А на цьому засіданні мали допитувати потерпілого Павла Струбицького.

Прокурор Іван Недвига і представник потерпілого Марина Ліліченко просили суд визнати причину неявки фігуранта справи неповажною, але суд це звернення проігнорував.

“Мав відбутися допит потерпілого, якого ми довго шукали. Він з’явився, а судове засідання по суті не відбулося”, — констатувала представник Адвокатської дорадчої групи Марина Ліліченко.

▪️ У Києві 18 лютого 2014 року потерпілого Павла Струбицького спершу побили, а потім затримали. Згодом у Дніпровському суді йому обирали запобіжний захід і суд Струбицького на поруки не віддав, хоча було багато депутатів, готових поручитися за нього.

▪️ Колишній заступник голови Дніпровського райсуду Києва, суддя Олександр Дзюба обвинувачується у незаконному перешкоджанні мирним зібранням.

Наступне засідання — 18 лютого, 9:00.

💼 Події 18 лютого 2014. Переслідування учасників протесту

🟥#СправаБілоконяСтавицькогоМостового — Підготовче судове засідання відклали. Як повідомила пресслужба суду, троє обвинувачених захворіли.

▪️ Прокурор Сумської області Руслан Білокінь, заступники прокурора міста Суми Савченко, Мостовий, прокурори Романенко, Ставицький та слідчі Дєдов, Чалий, Грищук, Падалка обвинувачуються у перешкоджанні мирним зібранням. Підсудним також інкримінується (залежно від ролі) притягнення до кримінальної відповідальності та незаконне затримання завідомо невинних учасників протесту, затриманих під час силового розгону в ніч з 26 на 27 січня 2014 року біля будівля Сумської ОДА.

💼 Події силового розгону протесту перед Сумською ОДА в ніч з 26 на 27 січня 2014 | Переслідування активістів

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