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У Щасті під обстріл окупантів потрапила пожежно-рятувальна частина

18/02/2022 14:52

У Щасті під обстріл російських гібридних сил потрапила пожежно-рятувальна частина ДСНС, а в селищі Артема відбулося пряме попадання снаряду в житловий будинок.

Про обстріл в п’ятницю, 18 лютого, котрий тривав приблизно з 12:00 до 12:09 год повідомила пресслужба ДСНС регіону.

“Невідомими особами з напрямку території тимчасово підконтрольної незаконним збройним формуванням здійснено обстріл м. Щастя. В результаті обстрілу була пошкоджена адмінбудівля 32-ї державної пожежно-рятувальної частини, а саме: осколками пошкоджено фасад будівлі та водовідлив”, – йдеться в повідомленні.

Інформації щодо жертв, постраждалих серед цивільного населення немає.

“Також в селі Артема відбулося пряме попадання снаряду у житловий будинок. Постраждалих та загиблих не має. Рятувальники проводять роботи на місці події”, – додали рятувальники.

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