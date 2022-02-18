Із Дніпра на лікування до Києва евакуювали сімох військових

Із Військово-медичного клінічного центру Східного регіону, розташованого в Дніпрі, до Києва евакуювали сімох військовослужбовців для лікування і реабілітації.
Про це у п’ятницю, 18 лютого, інформує пресслужба Командування Медичних сил Збройних сил України.
Військові проходили лікування в Дніпрі, де військові лікарі стабілізували їхній стан та підготували до наступного етапу.
“Санітарним літаком Повітряних сил Збройних сил України Ан-26 “Віта” троє поранених та четверо хворих військовослужбовців прибули до військового майданчика аеропорту “Бориспіль”, а згодом спеціалізованим транспортом їх доправили до Національного військово-медичного клінічного центру “ГВКГ” у Києві”, – йдеться в повідомленні.
Зараз військовослужбовці розміщені у відділеннях центру та проходять діагностичне обстеження з метою подальшого призначення відповідного лікування.
“Вони забезпечені всім необхідним для лікування та реабілітації”, – зазначили в Командуванні Медичних сил ЗСУ.
За словами військових медиків, стан здоров’я пацієнтів стабільний.
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