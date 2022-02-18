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Блінкен: РФ стягує нові війська до України замість обіцяного відведення

18/02/2022 17:41

Російська Федерація не виконує своєї обіцянки щодо відведення військ від кордону України, натомість стягуючи туди нові війська.

Як передає “Укрінформ” у п’ятницю, 18 лютого, про це держсекретар США Ентоні Блінкен сказав під час Мюнхенської безпекової конференції.

“Навіть попри на те, що ми робимо все можливе для роз’яснення того, що розбіжності мають вирішуватися дипломатичним шляхом, через діалог, через дипломатію, ми глибоко занепокоєні, що це не той шлях, який Росія обирає. Все, що ми бачимо за останні добу-дві, є частиною сценарію, який застосовується вже – створення неправдивих провокацій, щоб отримати на них відповідь, і зрештою вчинити нову агресію проти України”, – сказав Блінкен.

За його словами, зараз важливо говорити й висвітлювати те, що відбувається, бо це може вплинути на Росію та змінити її дії.

“Ми залишаємося повністю підготовленими з нашими колегами до використання дипломатичних шляхів, але ми маємо пам’ятати історію. Ви згадали 2014 рік, я також хочу згадати 2008-й рік, Грузію. І ми також маємо бути поінформовані про факти, а вони свідчать про те, що незважаючи на сказане Росіє в останні дні про відведення військ від кордону, цього не відбулося. Навпаки. Ми бачимо додаткові війська, які рухаються до кордону”, – наголосив Блінкен.

За словами держсекретаря США, солідарність, яка є зараз безпрецедентною, є вагомим інструментом протидії діям Росії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виступить на Мюнхенській конференції з безпеки 19 лютого.

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