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Українська СЦКК показала місця розміщення 230 одиниць військової техніки окупантів

17/02/2022 11:07

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомила про розміщення на тимчасово окупованій території 230 одиниць військової техніки збройних формувань РФ.

Про це інформує пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

“Українська сторона СЦКК повідомляє про чергові факти порушень Мінських домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби виявлено та зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 230 одиниць військової техніки збройних формувань РФ, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей”, – ідеться у повідомленні.

Зокрема в зоні дій так званого першого армійського корпусу всього розміщено 88 одиниць озброєння та військової техніки. З них із порушенням лінії відведення в районі Бойківського (67 км від лінії зіткнення) – танки невстановленого типу (дві одиниці); з порушенням районів зберігання в районі Покровки (36 км від лінії зіткнення) – танки невстановленого типу (18 одиниць), буксирувана артилерія (12 одиниць).

Військова присутність у зоні безпеки в районах: Кальміуське (42 км від лінії зіткнення) – радіорелейна станція (одна одиниця), БТР (одна одиниця), БМП (дві одиниці); Покровка (36 км від лінії зіткнення) – ББМ (52 одиниці).

У зоні дій так званого другого армійського корпусу всього розміщено 142 одиниці озброєння та військової техніки, з них із порушенням районів зберігання в районах: Шимшинівка (27 км від лінії зіткнення) – танки невстановленого типу (вісім одиниць); Міусинськ (62 км від лінії зіткнення) – буксирувана артилерія невстановленого типу (три одиниці), самохідна артилерія невстановленого типу (п’ять одиниць); Садовий (57 км від лінії зіткнення) – танки невстановленого типу (10 одиниць); Круглик (31 км від лінії зіткнення) – танки невстановленого типу (28 одиниць); Мирне (28 км від лінії зіткнення) – буксирувана артилерія невстановленого типу (18 одиниць), самохідні гаубиці невстановленого типу (10 одиниць), танки невстановленого типу (18 одиниць).

Військова присутність у зоні безпеки в районах: Шимшинівка (27 км від лінії зіткнення) – ББМ (11 одиниць); Міусинськ (62 км від лінії зіткнення) – ББМ (31 одиниця).

Робота СММ ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях регулярно супроводжується перешкодами з боку збройних формувань Російської Федерації.

Так, на блокпості біля Заїченко озброєний представник збройних формувань не пропустив патруль СММ до населених пунктів Пікузи і Саханівка.

Також безпілотний літальний апарат СММ малого радіуса дії зазнавав впливу перешкод сигналу GPS у результаті застосування засобів радіоелектронної боротьби противника в районах Волновахи, Світлодарська, Миронівського, Козачого та Новоайдару.

Окрім того, БПЛА СММ дальнього радіуса дії зазнавав впливу перешкод сигналу обох модулів GPS у результаті застосування засобів РЕБ противника в районах Желанне та Улянівське, а також між районами Луганськ та Михайлівка, Новоандріївка та Желанне, Улянівське та Дякове, Павлівка та Луганськ.

“Зафіксовані порушення з боку ЗФ РФ свідчать про ведення ними активних заходів бойової підготовки задля створення умов подальшої ескалації напруження на лінії зіткнення”, – зауважили у СЦКК.

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