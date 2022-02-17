Резніков: Інформаційна війна стримує агресора, але шкодить економіці України

Міністр оборони Олексій Резніков. Фото: пресслужба МОУ

Інформаційна війна проти Російської Федерації зараз допомагає у стримуванні агресора, але дуже шкодить економіці України.

Про це в інтерв’ю “РБК-Україна” заявив міністр оборони України Олексій Резніков, коментуючи інформацію про те, що масові публікації в іноземних ЗМІ про можливий напад Кремля суттєво зменшують його.

“Так, з одного боку нам це допомагає. Ми стали отримувати приголомшливі пакети і обсяги допомоги, грошової, політичної, економічної і, найважливіше, з військово-технічної частини – це озброєння і боєприпаси. Ми отримуємо те, про що раніше і мріяти не могли. Але інформаційний перегрів і шум, яким користується, в тому числі, і наш північний недружній сьогодні сусід, чия мета – дестабілізація в нашій країні, ця поширювана паніка, – починають впливати на суспільство, і на це дуже чутливо реагують фінансові ринки”, – заявив Резніков.

Він відзначив, що уряду доводиться утримувати курс гривні, пояснювати громадянам, що з економікою все добре, все добре з запасами вугілля, що ми захищені по енергетиці. На думку міністра, в інформаційній сфері нині найбільше потрібен баланс.

Водночас Резніков відзначив, як тільки Путін відведе свої війська від кордону України, градус почне знижуватись.

“Як тільки відбудеться реальний відхід російського контингенту від наших кордонів, як тільки вони закінчать ці свої оголошені навчання, градус почне знижуватися. Звичайно, західні ЗМІ не зможуть на це не відреагувати і будуть говорити: ось, є позитивні сигнали. Ну, а далі, звичайно ж, всі повинні повернутися на трек політико-дипломатичного спілкування, переговорів, досягнення якихось домовленостей”, – відзначив міністр, додавши, що Кремль, на жаль, продовжує використовувати тактику шантажу.

Контекст

Станом на 16 лютого, на кордоні з Україною перебуває щонайменше 125 тисяч російського наземного контингенту, а загальна кількість російських військ з морською і повітряною складовою становить близько 140 тисяч.

На тимчасово окупованих територіях ОРДЛО РФ утримує 35 тисяч найманців. За даними розвідки, зараз не фіксується реального відведення військ, про яке заявляє РФ.

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