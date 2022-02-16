По всій країні зараз відбуваються військові навчання, – Резніков

Олексій Резніков. Фото: пресслужба МОУ

Зараз у різних регіонах України відбуваються навчання Збройних сил “Заметіль-2022”, під час яких військові відпрацьовують свої навички щодо захисту держави.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков під час спеціального телемарафону до Дня єднання, повідомляє “Укрінформ”.

“Сьогодні на Рівненщині наші захисники вдосконалюють свої навички. Одночасно на Харківщині тривають контрдиверсійні навчання СБУ, пару днів до цього на Херсонщині гвардійці, прикордонники поліцейські і рятівники тренувались приборкувати спроби дестабілізації”, – сказав Резніков.

Урядовець також зауважив, що з кожним днем Україна відчуває все більшу підтримку міжнародних партнерів.

“Ми вже отримали понад дві тисячі тонн сучасної зброї та боєприпасів. «Джавеліни», «Енлави», «Стінгери» та інші засоби, про які ми раніше тільки мріяли, вже передані до військ, і наші воїни їх вже опанували. У небі вже несуть службу українські «Байрактари», невдовзі ми збудуємо в Україні завод з їхнього виробництва. Підтримки буде ще більше, адже ми перебуваємо у постійному діалозі”, – запевнив міністр.

Резніков нагадав, що напередодні спілкувався з міністрами оборони Німеччини та Британії, а вже завтра запланована віртуальна зустріч з усіма міністрами оборони країн НАТО, з якими планується обговорити поточну ситуацію.

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