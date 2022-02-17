Окупанти обстріляли два села біля Щастя, пошкоджена лінія електропередач

Ілюстративне фото

Російські окупаційні війська обстріляли села Старий Айдар і Лобачеве у Луганській області.

Як інформує пресслужба Щастинської міської територіальної громади, постраждалих серед цивільного населення нема.

“Поблизу міста Щастя вранці 17 лютого 2022 року здійснено артобстріл. Обстріляли селище Старий Айдар та Лобачеве. Велика вірогідність повторення обстрілу. Усіх жителів Щастинської громади переконливо просимо не виходити на вулицю, знаходитись в приміщеннях та поблизу укриттів”, – ідеться в повідомленні.

Адміністрація визначила перелік будинків, що можуть використовуватись як бомбосховища в місті Щастя.

“Зараз (близько 11:00, – “Н”) обстріли припинилися. Втрат серед мирного населення немає. Значних руйнувань інфраструктури немає. В селищі Старий Айдар пошкоджено лінію електропередач напругою 110 кВ, вирішується питання відновлення електропостачання”, – повідомила пресслужба тергромади.

Населення закликають не піддаватись паніці, бути надзвичайно пильними та обережними, без нагальної потреби не виходити з приміщень.

Читайте також:

Російські окупанти обстріляли дитсадок у Станиці Луганській і вже плодять фейки. ФОТО, ВІДЕО