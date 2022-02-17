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На Рівненському полігоні знайшли мертвим військового

17/02/2022 12:51

На території Рівненського полігону знайшли мертвим зниклого безвісти військового Юрія Побєду.

Про це в четвер, 17 лютого, інформує Zaxid.net.

Юрій Побєда проходив службу за контрактом на Житомирщині, у Рівне прибув на навчання.

Військовий Юрій Побєда

Армійця оголосили у розшук після того, як він разом із товаришем залишив полігон і не повернувся.

Востаннє контрактника бачили у селищі Тучин колишнього Гощанського району. Понад тиждень зниклого розшукували, а 16 лютого тіло знайшли на полігоні.

“За результатами попереднього огляду судовим експертом, ознак насильницької смерті на тілі не виявлено. Остаточні результати — за судово-медичною експертизою”, — ідеться у повідомленні поліції.

Триває розслідування у кримінального провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство). Процесуальне керівництво здійснює Рівненська спеціалізована військова прокуратура.

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