На Рівненському полігоні знайшли мертвим військового

На території Рівненського полігону знайшли мертвим зниклого безвісти військового Юрія Побєду.
Про це в четвер, 17 лютого, інформує Zaxid.net.
Юрій Побєда проходив службу за контрактом на Житомирщині, у Рівне прибув на навчання.
Армійця оголосили у розшук після того, як він разом із товаришем залишив полігон і не повернувся.
Востаннє контрактника бачили у селищі Тучин колишнього Гощанського району. Понад тиждень зниклого розшукували, а 16 лютого тіло знайшли на полігоні.
“За результатами попереднього огляду судовим експертом, ознак насильницької смерті на тілі не виявлено. Остаточні результати — за судово-медичною експертизою”, — ідеться у повідомленні поліції.
Триває розслідування у кримінального провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство). Процесуальне керівництво здійснює Рівненська спеціалізована військова прокуратура.
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