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У Хмельницькому знайшли мертвим військового 19-ї ракетної бригади

10/01/2022 13:56

У Хмельницькому знайшли мертвим військовослужбовця 19-ї окремої ракетної бригади “Свята Варвара”. 

Про це пресслужба військової частини повідомила у понеділок, 10 січня.

Зазначається, що інцидент стався на Різдво, 7 січня, на території ПрАТ “Готель Поділля”, у якому загиблий проживав на 9 поверсі.

“Зранку тіло померлого було виявлено охоронцем неподалік будівлі готелю. Сьогодні відбудеться прощання та поховання загиблого”, – йдеться в повідомленні.

Наразі правоохоронні органи з’ясовують причини та обставини смерті, тривають слідчі дії. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Командування бригади висловило співчуття рідним та близьким загиблого побратима.

Додамо, що “Свята Варвара” дислокується у місті Хмельницький.

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