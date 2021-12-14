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У Дніпропетровській області в лісосмузі знайшли мертвим військовослужбовця

14/12/2021 14:39

У районі села Вільне Новомосковського району Дніпропетровської області біля автодороги Губиниха-Вільне в лісосмузі співробітники Національної поліції виявили тіло військовослужбовця з ознаками насильницької смерті.

Про це у вівторок, 14 грудня, повідомила пресслужба 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ “Холодний Яр”. 

Зазначається, що чоловік служив у військовій частині А1302.

“У результаті огляду місця події слідчо-оперативна група встановила, що смерть військовослужбовця настала внаслідок спричинення йому тяжкого тілесного ушкодження. Першочерговими слідчо-оперативними діями працівниками поліції встановлено та затримано підозрюваних у вчинені злочину. За попередньою інформацією, ними являються військовослужбовці цієї ж військової частини”, – йдеться в повідомленні.

За фактом смерті військовослужбовця Л. наказом командира військової частини А1302 призначено службове розслідування.

“Командування військової частини готове забезпечити сприяння всебічному і неупередженому досудовому розслідуванню правоохоронними органами для встановлення повної картини обставин та подій. За результатами розслідування буде надана додаткова інформація”, – резюмували в пресслужбі бригади.

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