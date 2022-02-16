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“Продам гараж”: у прямій трансляції Reuters із Майдану з’явився дрон з оголошенням і контактами посольства РФ. ВІДЕО

16/02/2022 15:03

У прямій трансляції з Майдану Незалежності, організованій із готелю “Україна” агентством Reuters, з’явився квадрокоптер із жартівливим оголошенням.

Як передає “Новинарня” у середу, 16 лютого, стрім мав назву “View of Kyiv’s Maidan square amid Russia-Ukraine crisis” (“Вид на площу Майдан у Києві на тлі російсько-української кризи” – “Н”).

Оголошення було написано на обдертому шматку картону і ввірвалося в пряму трансляцію на декілька хвилин.

Продам гараж на Соломі“, – йшлося в тексті, а як контакт був вказаний офіційний номер телефону посольства Російської Федерації в Києві – 044 244 0961.

Ймовірно, мова про продаж гаража в Солом’янському районі столиці, де й розташована дипустанова.

“У коментарях підказують, що автори акції – це “Dronarium Україна” Н̶е̶ ̶з̶н̶а̶ю̶,̶ ̶х̶т̶о̶ ̶ц̶е̶ ̶з̶р̶о̶б̶и̶в̶,̶ але ці люди просто геніальні! Найкращі кризові комунікації ever”, – написав співзасновник ГО “Лабораторія цифрової безпеки” Антон Кушнір у фейсбуці.

“Такого гумору було багато на Майдані, і я за тим скучив”, – прокоментував журналіст Володимир Семків.

“Аґенція Reuters налагодила прямий стрім із Майдану Незалежності, щоб показувати на весь світ живу картинку з України в день очікуваної російської атаки. В обід українець запускає дрон поперед об’єктив камери з оголошенням, на картонці напис – “Продам гараж на Соломі”. Хтось там підгледів, що нижче – номер телефону посольства Росії, розташованого на київській Солом’янці”, – написав він у фейсбуці.

“Цю націю не перемогти 🇺🇦✊“, – відреагував куратор TEDxKyiv Владислав Грезєв.

Після інциденту зі сторінки Reuters у ютубі цей стрім видалили. Загалом його у різний час подивилися понад 635 тисяч користувачів.

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