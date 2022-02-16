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Депутат від “Партії Шарія” знімав українські прапорці в Одеській міськраді. Поліція зреагувала

16/02/2022 21:10

Одеська поліція порушила кримінальну справу через відео, на якому депутат Одеської міськради демонстративно знімає встановлені українські прапори. За даними ЗМІ, йдеться про Іллю Фреймана від “Партії Шарія”.

Про це повідомили у поліції Одеської області у середу, 16 лютого, а місцеве видання “Думская” опублікувало відео з позачергової сесії Одеської міськради, яка відбувалася 15 лютого.

На записах видно, як біля місць депутатів встановлюють прапори України, проте один із депутатів одразу ж знімає їх, збирає та кидає вбік.

За даними видання, це був Ілля Фрейман — депутат від «Партії Шарія».

Поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 338 ККУ (наруга над державним символом України). Покарання — штраф або ж арешт строком до шести місяців чи позбавлення волі строком до трьох років.

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Україна

Депутат від “Партії Шарія” знімав українські прапорці в Одеській міськраді. Поліція зреагувала

Одеська поліція порушила кримінальну справу через відео, на якому депутат Одеської міськради демонстративно знімає встановлені українські прапори. За даними ЗМІ, йдеться про Іллю Фреймана від “Партії Шарія”. Про це...

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