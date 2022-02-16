Армійці США прямують з Німеччини до Словаччини для навчань НАТО Sabre Strike

Перша частина зі запланованого контингенту із двох тисяч військовослужбовців США та сотень транспортних засобів увійшла до Чеської Республіки з Німеччини на шляху до Словаччини для участі у військових навчаннях НАТО Sabre Strike.
Про це інформує Reuters.
Словаччина межує з Україною на сході, але навчання були давно заплановані та не пов’язані з нинішньою російською загрозою.
У навчаннях візьмуть участь близько 2 000 військовослужбовців США з приблизно 600 одиницями техніки разом із майже 1 300 словацькими солдатами у перші два тижні березня.
Загалом навчання охоплюють сім країн, включаючи країни Балтії, Польщу, Чехію та Німеччину,
За інформацією Міністерства оборони, словацька частина навчань пройде довкола міста Зволен у центральній Словаччині на відстані понад 300 км від кордону з Україною. Після завершення навчань війська мають повернутись на свої німецькі бази.
У Словаччині немає іноземних військ НАТО, але міністр закордонних справ заявив у вівторок, що вона почала розглядати можливість розміщення підрозділу НАТО у рамках зусиль щодо зміцнення східного флангу НАТО в умовах української кризи.
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