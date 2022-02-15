РФ не братиме участь у скликаній Україною зустрічі в ОБСЄ

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Російська Федерація не братиме участь у консультаціях в ОБСЄ, скликаних Україною через відсутність відповіді Москви на запит щодо механізму зменшення ризиків.

Про це інформує ТАРС у вівторок, 15 лютого.

“РФ повідомила ОБСЄ про те, що не братиме участі в консультаціях, які скликає Україна”, – сказав глава російської делегації на переговорах у Відні з питань військової безпеки і контролю над озброєннями Костянтин Гаврилов.

Він заявив, що Росія “не веде військової діяльності, що потребує повідомлення по Віденського документу”.

Ініційовані Україною консультації відбудуться 15 лютого о 16:00 за Києвом.

Передісторія

Україна 11 лютого активувала механізм зниження ризиків ОБСЄ, Росія мала дати відповідь протягом 48 годин. У зв’язку з її відсутністю Україна 13 лютого скликала зустріч з РФ та всіма державами-учасницями протягом наступних 48 годин для обговорення посилення та переміщення військ РФ уздовж українського кордону та у тимчасово окупованому Криму.

9 лютого механізм зниження ризиків Віденського документа ОБСЄ активували країни Балтії, звернувшись до Білорусі через її масштабні спільні з РФ військові навчання.

Росія накопичує військові підрозділи на тимчасово окупованих територіях України та навколо кордонів. Ці військові приготування Кремль намагається використовувати для прямого шантажу США та НАТО, яким висуває ультиматум з вимогою гарантувати нерозповсюдження НАТО на схід та відмову країн Північноатлантичного союзу від своєї політики безпеки. У разі відмови Заходу прийняти такі російські “пропозиції” кремлівська влада публічно погрожує застосувати заходи “військового та військово-технічного характеру”.

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