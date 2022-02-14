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ОБСЄ підтвердила рішення кількох країн відкликати спостерігачів із місії на Донбасі

14/02/2022 11:42

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництва в Європі (СММ) підтвердила рішення низки держав відкликати своїх громадян, відряджених на службу в СММ на Донбасі. Спостерігачі мають залишити Україну протягом наступних кількох днів.

Про це йдеться у заяві СММ ОБСЄ, оприлюдненій 13 лютого.

В ОБСЄ нагадали, що СММ – це цивільна місія, більшість персоналу якої становлять міжнародні службовці, яких відрядили держави-учасниці організації.

“Така система дає змогу державам-учасницям ОБСЄ ухвалювати рішення, серед іншого, щодо передислокації своїх відряджених громадян як усередині країни, так і за її межі. Окремі держави-учасниці ОБСЄ нещодавно вирішили, що їхнім громадянам, відрядженим на службу в СММ, слід залишити Україну протягом наступних кількох днів”, – наголошується в заяві.

Водночас місія продовжуватиме виконувати затверджений ОБСЄ мандат зі спостерігачами, розміщеними у десяти містах по всій Україні.

“Безпека всього свого персоналу є найвищим пріоритетом для місії, і СММ продовжуватиме постійно стежити за ситуацією з безпекою”, – резюмували в ОБСЄ.

За даними ЗМІ, відкликати своїх представників із СММ ОБСЄ в Україні через побоювання щодо можливого вторгнення Росії вирішили США та Великобританія.

Станом на кінець січня, згідно з офіційними даними, чисельність місії ОБСЄ в Україні становила 680 спостерігачів із 43 країн. З них представників США 57, а Великобританії – 40. Більшість спостерігачів СММ ОБСЄ базується у Донецькій областіі.

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