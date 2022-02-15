СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4572417 +29724
Летальні випадки:
103255 +305
Одужали:
3811630 +23235
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 19113493 (+52692). Оновлено: 08:17 15.02.2022
Home / Життя / Премія YUNA заборонила змагатися за нагороди артистам з РФ

Премія YUNA заборонила змагатися за нагороди артистам з РФ

15/02/2022 12:03

Оргкомітет Національної музичної премії YUNA оголосив про зміни у регламенті. В правилах нагороди з’явився розділ, у якому обумовлені умови відбору музичного контенту, створеного за участі артистів, що представляють країну-агресора, тобто Росію.

Як передає “Новинарня“, таким артистам заборонили претендувати на премію YUNA.

Новий пункт регламенту звучить так: “Пісні та відеокліпи, співвиконавцями яких разом з українськими артистами є представники країн, які визнані державою Україна як країни-агресори, не можуть претендувати на премію YUNA. Представники країн-агресорів також не можуть претендувати на будь-яку нагороду YUNA”.

“Нове правило буде застосоване при визначенні переможців премії YUNA вже цього року. Компанія Deloitte Ukraine, яка з самого початку існування премії у 2011 році є гарантом прозорості голосування, керуватиметься при підрахунку голосів журі вже оновленим регламентом”, – повідомили організатори конкурсу.

“До внесення змін оргкомітет YUNA підштовхнув розвиток подій і загострення ситуації з можливим початком повномасштабної війни Російської Федерації проти України. В умовах безпрецедентної небезпеки для України участь представників країни-агресора у боротьбі за нагороди Національної музичної премії як наразі, так і в майбутньому неможливі”, – йдеться в повідомленні.

“Коли до списку претендентів на YUNA потрапляють спільні роботи українських виконавців з музикантами інших країн, нас це завжди тішить. В історії премії неодноразово серед номінантів можна було побачити іноземців – Jah Khalib з Казахстану, Б’янку з Білорусі, Mgzavrebi з Грузії, декількох російських виконавців, EMIN з Азербайджану. Останній навіть вигравав нагороду у 2015 році – за пісню “Смотришь в небо”, яку заспівав разом з LOBODA.
Але при цьому ми завжди наполягаємо на тому, що ми Національна премія. Сенс проєкту YUNA – це підтримка і захист інтересів українських виконавців та вітчизняної музичної індустрії, яка є частиною загального культурного ландшафту України. В ситуації, коли йдеться про національну безпеку і загрозу існування країни, ми не можемо залишатися осторонь. Тому ми внесли зміни у регламент”, – зазначив співзасновник та генпродюсер премії Павло Шилько.

Як відомо, 11-та церемонія YUNA відбудеться 16 березня 2022 року в київському Палаці “Україна”.

Зі списком номінантів можна ознайомитися на офіційному сайті відзнаки.

Читайте також:
На Євробачення-2022 від України поїде Аліна Паш, яка виступала в Криму: результати нацвідбору

Унікальних переглядів: 214
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Рада запровадила кримінальне покарання за прояви антисемітизму

Верховна Рада ухвалила закон “Про внесення змін до статі 161 Кримінального кодексу України для реалізації положень Закону України “Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні” (№5110). За відповідне рішення...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse