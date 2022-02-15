Премія YUNA заборонила змагатися за нагороди артистам з РФ

Оргкомітет Національної музичної премії YUNA оголосив про зміни у регламенті. В правилах нагороди з’явився розділ, у якому обумовлені умови відбору музичного контенту, створеного за участі артистів, що представляють країну-агресора, тобто Росію.

Як передає “Новинарня“, таким артистам заборонили претендувати на премію YUNA.

Новий пункт регламенту звучить так: “Пісні та відеокліпи, співвиконавцями яких разом з українськими артистами є представники країн, які визнані державою Україна як країни-агресори, не можуть претендувати на премію YUNA. Представники країн-агресорів також не можуть претендувати на будь-яку нагороду YUNA”.

“Нове правило буде застосоване при визначенні переможців премії YUNA вже цього року. Компанія Deloitte Ukraine, яка з самого початку існування премії у 2011 році є гарантом прозорості голосування, керуватиметься при підрахунку голосів журі вже оновленим регламентом”, – повідомили організатори конкурсу.

“До внесення змін оргкомітет YUNA підштовхнув розвиток подій і загострення ситуації з можливим початком повномасштабної війни Російської Федерації проти України. В умовах безпрецедентної небезпеки для України участь представників країни-агресора у боротьбі за нагороди Національної музичної премії як наразі, так і в майбутньому неможливі”, – йдеться в повідомленні.

“Коли до списку претендентів на YUNA потрапляють спільні роботи українських виконавців з музикантами інших країн, нас це завжди тішить. В історії премії неодноразово серед номінантів можна було побачити іноземців – Jah Khalib з Казахстану, Б’янку з Білорусі, Mgzavrebi з Грузії, декількох російських виконавців, EMIN з Азербайджану. Останній навіть вигравав нагороду у 2015 році – за пісню “Смотришь в небо”, яку заспівав разом з LOBODA.

Але при цьому ми завжди наполягаємо на тому, що ми Національна премія. Сенс проєкту YUNA – це підтримка і захист інтересів українських виконавців та вітчизняної музичної індустрії, яка є частиною загального культурного ландшафту України. В ситуації, коли йдеться про національну безпеку і загрозу існування країни, ми не можемо залишатися осторонь. Тому ми внесли зміни у регламент”, – зазначив співзасновник та генпродюсер премії Павло Шилько.

Як відомо, 11-та церемонія YUNA відбудеться 16 березня 2022 року в київському Палаці “Україна”.

Зі списком номінантів можна ознайомитися на офіційному сайті відзнаки.

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