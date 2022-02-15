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Канада передає Україні летальну зброю, боєприпаси і кредит в $400 млн

15/02/2022 09:43

У Канаді схвалили рішення про постачання Києву летальних озброєнь на $6,1 млн і надання 500 млн канадських доларів (приблизно $393 млн) фінансової допомоги з урахуванням загострення ситуації на кордоні з Росією.

Про це повідомили прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, пресслужба уряду Канади та міністр оборони України Олексій Резніков.

“Канада надає летальну зброю та боєприпаси на підтримку України. Дякую уряду Канади, народу Канади та особисто Міністру національної оборони Канади Аніті Ананд! Правильні речі у правильний час”, – написав Резніков у вівторок, 15 лютого, на сторінці у ФБ.

“За підсумками переговорів з українськими партнерами та з урахуванням загострення ситуації я схвалив виділення Україні летальної зброї та боєприпасів на суму 7,8 млн канадських доларів ($6,1 млн, – ред.)”, – сказав Трюдо журналістам.

“Ситуація стрімко загострюється, і ми демонструємо свою рішучість… Канадцям та всьому світу важливо знати, що Канада продовжуватиме підтримувати Україну, її незалежність, цілісність та суверенітет, включаючи її право на самооборону”, – додав Трюдо.

Президент України Володимир Зеленський у Twitter подякував Трюдо за підтримку.

“Дякую Канаді і Ддастіну Трюдо за вчасне рішення надати Україні додатковий пакет фінансової допомоги на суму півмільярда доларів. Разом ми набагато сильніші!” – написав він.

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