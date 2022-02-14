Зеленський просить депутатів за кордоном повернутися в Україну. Інакше будуть “висновки”

Президент України Володимир Зеленський відреагував на інформацію про те, що напередодні країну покинули кілька десятків чартерів з народними депутатами, олігархами і бізнесменами. Він закликав їх повернутися протягом 24 годин.
Про це глава держави заявив під час брифінгу з канцлером Німеччини Олафом Шольцом в понеділок, 14 лютого.
“Я вважаю, що ми живемо у великий час. Що стосується політиків, дипломатів, бізнесменів… Думаю, що залишаються надійні, залишаються громадяни України… На цьому шляху важливо, хто з тобою”, – зазначив президент, його цитує “РБК-Україна”.
За його словами, тим депутатам і представникам менеджменту України, хто виїхав за кордон, треба дати сигнал.
“Я від себе хочу попросити, щоб протягом 24 годин вони повернулися в країну. Вважаю, що вони повинні повернутися, інакше нам потрібно всім – як державі, як керівництву – робити висновки”, – зазначив Зеленський.
Читайте також:
Олігархи та бізнесмени залишають Україну чартерними рейсами, – ЗМІ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!