Зеленський просить депутатів за кордоном повернутися в Україну. Інакше будуть “висновки”

Ілюстративне фото: з Твітера Зеленського

Президент України Володимир Зеленський відреагував на інформацію про те, що напередодні країну покинули кілька десятків чартерів з народними депутатами, олігархами і бізнесменами. Він закликав їх повернутися протягом 24 годин.

Про це глава держави заявив під час брифінгу з канцлером Німеччини Олафом Шольцом в понеділок, 14 лютого.

“Я вважаю, що ми живемо у великий час. Що стосується політиків, дипломатів, бізнесменів… Думаю, що залишаються надійні, залишаються громадяни України… На цьому шляху важливо, хто з тобою”, – зазначив президент, його цитує “РБК-Україна”.

За його словами, тим депутатам і представникам менеджменту України, хто виїхав за кордон, треба дати сигнал.

“Я від себе хочу попросити, щоб протягом 24 годин вони повернулися в країну. Вважаю, що вони повинні повернутися, інакше нам потрібно всім – як державі, як керівництву – робити висновки”, – зазначив Зеленський.

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