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Українські полярники показали серію фото “закоханих” пінгвінів

14/02/2022 21:30

Українські полярники до Дня Валентина показали добірку фото “закоханих” пінгвінів.

Допис Національний антарктичний науковий центр опублікував у ФБ у понеділок, 14 лютого.“

“До сьогоднішнього чудового свята підготували для вас добірку фото наших закоханих пінгвінів”, – ідеться в повідомленні.

Субантарктичні пінгвіни щороку повертаються до станції “Академік Вернадський”, навесні у цих тварин проходить шлюбний сезон. Полярники постійно спостерігають їхні залицяння (це шанобливі поклони одне одному), а також створення родин, побудову гнізд (коли вони, навіть, б’ються за камінчики), відкладання яєць та появу малят.

Ці пінгвіни – однолюби й зазвичай створюють пару на все життя.

закохані пінгвіни4 закохані пінгвіни3 закохані пінгвіни2 закохані пінгвіни1 закохані пінгвіни
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