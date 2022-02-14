Українські полярники показали серію фото “закоханих” пінгвінів

Українські полярники до Дня Валентина показали добірку фото “закоханих” пінгвінів.
Допис Національний антарктичний науковий центр опублікував у ФБ у понеділок, 14 лютого.“
“До сьогоднішнього чудового свята підготували для вас добірку фото наших закоханих пінгвінів”, – ідеться в повідомленні.
Субантарктичні пінгвіни щороку повертаються до станції “Академік Вернадський”, навесні у цих тварин проходить шлюбний сезон. Полярники постійно спостерігають їхні залицяння (це шанобливі поклони одне одному), а також створення родин, побудову гнізд (коли вони, навіть, б’ються за камінчики), відкладання яєць та появу малят.
Ці пінгвіни – однолюби й зазвичай створюють пару на все життя.
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