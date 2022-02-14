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Президент звернувся до олігархів, котрі потікали з України

14/02/2022 21:01

Президент України Володимир Зеленський звернувся до олігархів, котрі чартерними рейсами напередодні покинули Україну.

Про це він сказав під час свого відеозвернення, опублікованого увечері у понеділок, 14 лютого.

Так, президент звернувся “не до тих, хто залишився з Україною і в Україні, а до тих, хто її покинув у цей найвідповідальніший момент”.

“Ваша сила не у ваших грошах. Не у літаках, а в громадянській позиції, яку ви можете проявити. Поверніться до своїх людей та до своєї країни, завдяки яким ви отримали свої заводи та статки. Сьогодні кожен проходить справжній тест на громадянина України. Пройдіть його гідно. Нехай всі зрозуміють, для кого Україна дійсно батьківщина, а для кого – просто майданчик для грошей”, – сказав глава держави.

Також він закликав інших представників держави повернутися на територію держави, маючи на увазі, ймовірно, 23 народних депутатів, котрі перебувають за межами України.

Як стало відомо раніше, українські олігархи та бізнесмени залишили Україну чартерними рейсами, лише у неділю з Києва вилетіло близько 20 чартерів та приватних літаків. Це, зокрема, борти Ріната Ахметова та Бориса Колеснікова, Ігоря Абрамовича, Віктора Пінчука, Вадима Новинського, Олександра Ярославського.

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