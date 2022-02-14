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Мер Харкова Терехов каже, що напередодні “вторгнення РФ” з міста не пішов жоден великий інвестор

14/02/2022 21:20

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що панічних настроїв через концентрацію російських військ на кордоні з Україною в місті немає. Втечі капіталу з регіону також не спостерігається.

Про це він написав на своїй сторінці у ФБ у понеділок, 14 лютого.

” Від нас не пішов жоден великий інвестор, ми ведемо переговори з новими та плануємо спільні проекти”, — йдеться у повідомленні.

За словами Терехова, його тішить те, що він не бачить “у Харкові тієї паніки, якою сповнені закордонні видання та телеканали”.

Імовірність російського вторгнення він оцінив скептично, закликавши мешканців міста зберігати спокій і не піддаватися паніці.

“Вірю, що так буде й надалі, що харків’яни виважено і розсудливо оцінюватимуть ситуацію, і працюватимуть на своє майбутнє і майбутнє улюбленого міста… Скажу і вам те, що говорю журналістам: не треба нагнітати. Моє глибоке переконання, що вторгнення не буде, і найголовніше для Харкова та його мешканців — зберігати спокій”, — наголосив мер Харкова.

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Україна

Мер Харкова Терехов каже, що напередодні “вторгнення РФ” з міста не пішов жоден великий інвестор

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що панічних настроїв через концентрацію російських військ на кордоні з Україною в місті немає. Втечі капіталу з регіону також не спостерігається. Про це він...

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