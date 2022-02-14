Канада тимчасово забирає з України своїх військових інструкторів

Фото: CBC News

Канада переміщує з України своїх військових інструкторів до інших країн Європи.

Про це повідомило МЗС Канади в неділю, 13 лютого.

“Через складну оперативну обстановку, пов’язану з необґрунтованою агресією Росії проти України, Збройні сили Канади перебувають у процесі тимчасової передислокації компонентів Об’єднаної тактичної групи — Україна (JTF-U) до інших країн Європи”, – йдетьс в повідомленні.

У Канаді підкреслили, що тимчасове переміщення персоналу JTF-U не означає закінчення місії, “а швидше дозволяє нам переорієнтувати наші зусилля, забезпечуючи безпеку службовців Збройних сил Канади”.

Канада заявила, що передислокувала частину своїх сил за межі України, однак відмовилася повідомити їхню кількість, місцезнаходження чи майбутні наміри.

CBC News повідомляє, що контингент із приблизно 260 канадських військових прибув до Польщі, але незрозуміло, чи це їхній кінцевий пункт призначення.

Підкреслимо, що Канада відправляє групу з близько 200 військових в Україну кожні пів року. Їхній мандат розрахований до кінця березня 2022 року.

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