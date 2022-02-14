СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4542693 +16993
Летальні випадки:
102950 +142
Одужали:
3788395 +9338
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 19060801 (+26587). Оновлено: 08:18 14.02.2022
Home / Військо / Канада тимчасово забирає з України своїх військових інструкторів

Канада тимчасово забирає з України своїх військових інструкторів

14/02/2022 10:42

Канада переміщує з України своїх військових інструкторів до інших країн Європи.

Про це повідомило МЗС Канади в неділю, 13 лютого.

“Через складну оперативну обстановку, пов’язану з необґрунтованою агресією Росії проти України, Збройні сили Канади перебувають у процесі тимчасової передислокації компонентів Об’єднаної тактичної групи — Україна (JTF-U) до інших країн Європи”, – йдетьс в повідомленні.

У Канаді підкреслили, що тимчасове переміщення персоналу JTF-U не означає закінчення місії, “а швидше дозволяє нам переорієнтувати наші зусилля, забезпечуючи безпеку службовців Збройних сил Канади”.

Канада заявила, що передислокувала частину своїх сил за межі України, однак відмовилася повідомити їхню кількість, місцезнаходження чи майбутні наміри.

CBC News повідомляє, що контингент із приблизно 260 канадських військових прибув до Польщі, але незрозуміло, чи це їхній кінцевий пункт призначення.

Підкреслимо, що Канада відправляє групу з близько 200 військових в Україну кожні пів року. Їхній мандат розрахований до кінця березня 2022 року.

Читайте також:
Канада відправила в Україну літак із військовою допомогою та особовим складом для розширення місії UNIFIER

Унікальних переглядів: 39
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Пристайко пояснив свої слова про “можливість” відмови України від курсу на НАТО

Посол України у Великобританії Вадим Пристайко розʼяснив свої слова в ефірі BBC Radio щодо курсу на членство в НАТО. В коментарі “Українській правді” в понеділок, 14 лютого, він зазначив,...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse