Україна скерує невеликий національний контингент до Іраку. Завдання – невійськові

Україна скерує невеликий контингент для виконання завдань в Республіці Ірак.
Про це за результатами засідання Ради національної безпеки і України повідомив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов у п’ятницю, 11 лютого.
Він зазначив, що доповідь із цього питання мав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
“Ми розглянули питання про направлення національного персоналу для участі України в місії НАТО в Республіці Ірак. Ми відправимо туди невеликий контингент для виконання завдань, не пов’язаних з військовою компонентою”, – сказав Данілов.
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