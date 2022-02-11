Україна скерує невеликий національний контингент до Іраку. Завдання – невійськові

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Україна скерує невеликий контингент для виконання завдань в Республіці Ірак.

Про це за результатами засідання Ради національної безпеки і України повідомив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов у п’ятницю, 11 лютого.

Він зазначив, що доповідь із цього питання мав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

“Ми розглянули питання про направлення національного персоналу для участі України в місії НАТО в Республіці Ірак. Ми відправимо туди невеликий контингент для виконання завдань, не пов’язаних з військовою компонентою”, – сказав Данілов.

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