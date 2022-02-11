Стало відомо, коли відбудеться наступна зустріч радників “Норманді”

Наступна зустріч радників лідерів країн “нормандського формату” відбудеться в березні.
Про це в п’ятницю, 11 лютого, заявив речник федерального уряду ФРН Штеффен Гебештрайт, передає “Укрінформ”.
“Наступна зустріч на цьому рівні запланована на березень, чому має передувати засідання Тристоронньої контактної групи”, – сказав Гебештрайт.
Переговори політичних радників у Берліні напередодні він назвав “проміжним кроком”.
Речник оцінив їх як “важкі”, спроби наблизити позиції – “обережні”. Добрим він вважає вже те, що політики взагалі розмовляють.
Важливим, з точки зору Берліна, є підтвердження всіма учасниками визнання Мінських угод та готовність продовжувати працювати над їх виконанням.
“Наразі треба сподіватися, що сторони почнуть рухатися назустріч”, – сказав Гебештрайт, додавши, що німецька сторона робить усе для цього.
Офіційний представник німецького уряду підтвердив, що найближчим часом не плануються зустрічі в нормандському форматі на більш високому рівні, але зауважив, що «розвиток подій подекуди може бути динамічним”.
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