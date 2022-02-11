“Просто огидно”: прем’єрка Литви відреагувала на Путінове “терпи, моя красавица”

Прем’єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте

Прем’єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте назвала огидними слова президента Російської Федерації Володимира Путіна щодо виконання Києвом Мінських угод.

Про це вона сказала в інтерв’ю “Радіо Свобода”, опублікованому в п’ятницю, 11 лютого.

“Вважаю, що це просто огидно. Дуже жаль, що лідер однієї з найбільших країн світу насмілюється використовувати таку риторику щодо іншої країни”, – сказала Шимоніте.

Нагадаємо, 7 лютого президент Росії Володимир Путін після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у вульгарній формі зажадав від президента України Володимира Зеленського виконання “мінських домовленостей”, наголосивши саме на російському трактуванні угод. У цьому контексті він процитував російську пісню про зґвалтування: “Нравится – не нравится, терпи, моя красавица!”.

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