Білий дім зреагував на фразу Путіна щодо України “терпи, моя красавица”

Речниця Білого дому Джен Псакі. Фото: ЕРА

Речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що вислів президента РФ Володимира Путіна “терпи, моя красавица”, який він озвучив щодо начебто небажання України виконувати Мінські угоди, є обурливим.

Про це вона заявила на брифінгу у Вашингтоні, відповідаючи на запитання журналістів.

“Ну, по-перше, я б сказала, що будь-який жарт про зґвалтування, безумовно, викликав би обурення всіх в цьому уряді, чи то з вуст американського, чи то іноземного чиновника”, – сказала Псакі.

Вона також додала, що США ніколи не зупинялися висловлювати свого занепокоєння щодо відсутності правдивості в деяких заявах, які лунають з вуст президента Путіна та членів російського керівництва, а також їхньої войовничої риторики.

Як повідомлялося, Путін після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у фривольній формі зажадав від Президента України Володимира Зеленського виконання «Мінська», наголосивши саме на російському трактуванні угод. У цьому контексті він сказав російську приказку: «Нравится – не нравится, терпи, моя красавица!».

Читайте також:

“Красуня, але не твоя”: Зеленський відповів Путіну на його заяву-приказку