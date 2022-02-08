“Красуня, але не твоя”: Зеленський відповів Путіну на його заяву-приказку

Володимир Зеленський. Фото: пресцентр ОПУ

Володимир Зеленський зреагував на слова Володимира Путіна про його скандальну заяву про Україну – “терпи, моя красуне”.

Так він відповів на запитання журналіста під час спільного з Еммануелем Макроном брифінгу у вівторок, 8 лютого.

“Відповім російською, щоби автор афоризму зрозумів мене. Щодо мінських угод… Есть вещи, с которыми не поспоришь. Украина, действительно, красавица. А то, что говорит “моя”… в отношении Украины — это уже перебор”, — сказав Зеленський.

“В цілому, мені здається, що Україна досить терпляча – бо це мудрість. І, мені здається, що це важливо не лише для України, а й для всієї Європи… Наше терпіння впливає на провокації – коли ми не відповідаємо, а ведемо себе досить достойно. Тому в терпінні, вважаю, мудрість”, – сказав Зеленський.

Путін вчора заявив таке:

“У Києві то кажуть, що виконуватимуть [угоди], то кажуть, що це зруйнує їхню країну. І президент чинний нещодавно заявив, що йому жоден пункт не подобається із цих Мінських угод. Ну, подобається — не подобається, терпи, моя красуне! Треба виконувати! Інакше ніяк”.

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