Путін відповів Зеленському про реалізацію Мінських угод, процитувавши російську приказку

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Президент Росії Володимир Путін відповів президенту України Володимиру Зеленському на слова, що він незадоволений жодним пунктом Мінських угод, процитувавши російську приказку.

Сталося це після його перемовин у Москві 7 лютого з очільником Франції Еммануелем Макроном.

“У Києві то кажуть, що виконуватимуть [угоди], то кажуть, що це зруйнує їхню країну. І президент чинний нещодавно заявив, що йому жоден пункт не подобається із цих Мінських угод. Ну, подобається — не подобається, терпи, моя красуне! Треба виконувати! Інакше ніяк”, — цитує Путіна “Новая газета”.

Також Путін після перемовин з Макроном знову бідкався, що вимоги Кремля щодо подальшого нерозширення НАТО на схід “були проігноровані”.

Також він знову заявив, що у разі вступу України в Альянс і повернення Криму військовим шляхом, “європейські країни автоматично будуть втягнуті у військовий конфлікт із Росією”.

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